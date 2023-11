L'omicidio di via Roma, il mistero sul movente e il tunisino fermato che nega ogni accusa: "Sono innocente"

"Sono innocente, non c'entro nulla con questa storia". Il tunisino di 32 anni fermato stamattina all'alba per l'omicidio di Badr Boudjemai, il cameriere algerino di 41 anni, freddato con tre colpi di pistola in via Roma nella notte tra venerdì e sabato scorsi, davanti al procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Vincenzo Amico, ha respinto così la gravissima accusa. Anche lui lavora in un locale di via Emerico Amari, vicino a quello in cui era impiegata la vittima: "Sono uscito dal locale alle 23.45 - ha detto ai pm - e sono tornato a casa a piedi, a 5 minuti dal mio posto di lavoro". Da via Roma, quindi, non sarebbe mai passato quella sera.

Un ruolo fondamentale nella ricostruzione del delitto lo hanno senz'altro le telecamere di sorveglianza, che sono presenti in tanti punti del centro città. E sono probabilmente proprio le immagini riprese la sera dell'omicidio che hanno condotto i carabinieri dall'indagato: è stata perquisita la sua abitazione e sono stati sequestrati anche i filmati degli impianti presenti nei locali della zona in cui lavoravano i due. Allo stato però l'arma usata per uccidere il cameriere - un revolver - non è stata ritrovata.

Il fermato, difeso dall'avvocato Salvino Caputo, durante un interrogatorio durato quasi 3 ore, ha spiegato che conosceva la vittima, che si salutavano perché lavoravano in due attività vicine, ma di non aver mai avuto con lui una frequentazione né motivi di discussione. Ha chiarito che quando è andato via dal locale quella sera avrebbe salutato diverse persone (e le avrebbe indicate con nome e cognome) e ha persino fatto un disegno agli inquirenti per indicare la posizione di ognuna ma anche il tragitto che ha percorso per tornare a casa, a due passi dal locale. Ha risposto alle domande dicendo anche com'era vestito (cioè con la classica divisa da cameriere).

L'uomo vive con una cugina e il marito che potrebbero confermare il suo orario di rientro e le condizioni in cui era. Gli è stato sequestrato pure il cellulare, ma a suo dire non ci sarebbe stato alcun contatto con la vittima. Non è chiaro al momento se sia stato sottoposto allo stub, l'esame scientifico per rilevare la presenza si polvere da sparo.

Il tunisino fermato è arrivato in Italia nel 2018, con un barcone approdato a Lampedusa. Per le condizioni di permanenza all'interno dell'hotspot avrebbe preso parte con altri stranieri ad una rivolta, durante la quale erano stati bruciati dei materassi, e per questo aveva rimediato una condanna lieve, con pena sospesa. Al posto del carcere, infatti, ha poi ottenuto l'affidamento in prova dal tribunale di Sorverglianza e lavora nel locale di via Amari da maggio dell'anno scorso.

L'omicidio resta al momento pieno di ombre, non si comprende il movente e l'unico indagato respinge ogni accusa. Il provvedimento di fermo stilato dalla Procura sarà trasmesso a stretto giro al gip che dovrà fissare l'udienza di convalida entro 48 ore.