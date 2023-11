L'omicidio di via Roma, lacrime al Policlinico per l'ultimo saluto a Badr: la salma torna in Algeria

Tornerà nella sua Algeria dove i familiari potranno seppellirlo. Il corpo di Badreddine Boudjemai è stato riconsegnato alla famiglia, ucciso a 41 anni con tre colpi di pistola esplosi in via Roma nella notte tra il 3 e il 4 novembre, che lo riporteranno nel suo paese d’origine. La salma del cameriere è stata riposta nella bara tra le urla di dolore della madre, della moglie e della sorelle e tra le lacrime dei tanti amici accorsi nella camera mortuaria del Policlinico.

Per l’omicidio di Boudjemai è stato fermato il 32enne tunisino Alì El Abed Baguera, anche lui un cameriere che serviva ai tavoli in un ristorante vicino a quello in cui lavorava il 41enne algerino. Secondo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, sarebbe stato lui a premere il grilletto tre volte non lasciando a Samir - così lo chiamavano gli amici - alcuna speranza di sopravvivere.

Quello di oggi è stato l’ultimo abbracciato a Badr che, come previsto dalla tradizione religiosa algerina, è stato lavato e avvolto in un lenzuolo bianco. Successivamente è intervenuto l’imam El Madani che ha pregato sulla sua bara circondata da tutti i suoi amici. La cassa con Samir è poi stata portata in spalla e caricata su un’auto che porterà i suoi resti lontano da Palermo.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che avevano perquisito l’abitazione del cameriere tunisino non trovando però l’arma. Di fronte ai militari, la domenica successiva all’omicidio, avrebbe fatto delle ammissioni sull’arma e sul giubbotto che avrebbe indossato quella notte. Una dichiarazione da prendere con cautela perché non è stata confermata successivamente davanti al gip. Ad inchiodarlo però sarebbero i video ripresi da diverse telecamere.