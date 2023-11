Convalidato il fermo per il tunisino accusato dell'omicidio di via Roma: il gip conferma il carcere

Il gip Angela Lo Piparo ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere per Alì El Abed Baguera, il tunisino di 32 anni accusato di aver ucciso con tre colpi di pistola il cameriere algerino Badr Boudjemai, intorno a mezzanotte e mezza di sabato 4 novembre. Il giudice ha quindi non solo ritenuto sussistente il pericolo di fuga - a casa dell'indagato era stato trovato un borsone con abiti e pure il passaporto - ma anche fondati gli elementi portati dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vincenzo Amico, che coordinano l'inchiesta dei carabinieri.

Fondamentali per individuare il tunisino sarebbero le immagini riprese da diverse telecamere di sorveglianza, una delle quali - quella di una farmacia di via Roma - ha registrato l'omicidio in diretta: l'uomo vestito con abiti scuri, con un particolare giubbotto con cappuccio e pellicciotto, e con un taglio di capelli sfumato ai lati per gli inquirenti sarebbe proprio El Abed Baguera.

Una ricostruzione che la difesa dell'indagato, rappresentata dall'avvocato Salvino Caputo, ha contestato sin dal primo momento. Lo straniero, che lavora in un locale vicino a quello in cui era impiegato Boudjemai in via Emerico Amari, ha subito respinto ogni accusa: avrebbe lasciato il suo posto di lavoro alle 23.45 e si sarebbe diretto verso l'abitazione di una cugina che lo ospita, a 5 minuti da lì e in direzione opposta rispetto a via Roma, dove è avvenuto il delitto. Ha anche dichiarato di non avere alcun rapporto di frequentazione con l'uomo ucciso, sposato e padre di due figli piccoli, di conoscerlo solo perché lavoravano nella stessa strada e di non aver mai avuto screzi con lui.

Per la Procura, invece, l'indagato mentirebbe, perché sarebbe stato ripreso nitidamente mentre la sera dell'omicidio, dopo aver recuperato quel particolare giubbotto ed evidentemente anche l'arma, si sarebbe allontanato da via Amari, seguendo Boudjemai. Nelle immagini riprese dalla telecamera della farmacia si vedrebbe chiaramente che l'indagato avvicina la vittima, punta la pistola - un revolver che non è stato ritrovato - e spara. Nitida anche l'immagine del cameriere algerino che si accascia al suolo e poi anche la fuga dell'assassino, che prende prima da via Valverde, poi svolta per via Gagini e infine spunta in via Cavour.

Il movente dell'omicidio resta tuttora poco chiaro. Si parla di screzi legati al lavoro tra i due camerieri. Per il gip ci sarebbero elementi gravi contro l'indagato ed è per questo che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. La difesa si riserva di fare proprie indagini, soprattutto sui video acquisiti quella notte.