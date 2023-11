Il gip sull'omicidio di via Roma: "L'indagato ha prima ammesso di aver buttato la pistola e poi ha ritrattato"

Alì El Abed Baguera - il tunisino accusato di aver ucciso con tre colpi di pistola Badr Boudjemai, il cameriere algerino sposato e padre di due figli piccoli, poco dopo mezzanotte e mezza dello scorso sabato in via Roma - al momento della perquisizione compiuta dai carabinieri nella sua abitazione avrebbe fatto delle ammissioni. Il dato emerge da un passaggio dell'ordinanza del gip Angela Lo Piparo, che ha convalidato il fermo dell'indagato e disposto per lui il carcere: "Giova peraltro rilevare - scrive il giudice - che proprio in sede di perquisizione di iniziativa compiuta dalla polizia giudiziaria l'indagato abbia dichiarato di essersi liberato della pistola e del giubbotto per poi ritrattare". Pistola e giubbotto che non sono stati ad oggi ritrovati.

Le ammissioni inutilizzabili in un processo

Si tratta di dichiarazioni da prendere con estrema cautela perché se è vero che è il gip a utilizzarle come ulteriore prova della presunta colpevolezza dell'indagato - oltre a quella costituita dai video ripresi dalle telecamere di sorveglianza che, secondo la Procura, dimostrerebbero senza alcun dubbio che l'uomo che ha sparato è proprio il tunisino fermato - sono ammissioni di fatto del tutto inutilizzabili. Cioè quanto eventualmente detto da El Abed Baguera in presenza dei militari che hanno perquisito la sua casa - in cerca proprio dell'arma - non solo è stato detto in assenza dell'avvocato dell'indagato, ma non è stato neppure formalmente trascritto e verbalizzato. In un processo, quella presunta ammissione non potrebbe avere alcun valore contro l'uomo.

"Non c'entro nulla con il delitto"

Peraltro, quando è stato sentito dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vincenzo Amico, assistito dall'avvocato Salvino Caputo, El Abed Baguera ha fornito tutt'altra versione dei fatti, sostenendo di non avere nulla a che vedere con l'omicidio, di essere andato via dal locale alle 23.45 e di essere subito tornato a casa a piedi, in direzione opposta a via Roma. Ha anche spiegato che non aveva alcun motivo di screzio con la vittima, che non frequentava e che conosceva solo perché appunto lavoravano nella stessa strada.

Il gip: "Immagini che lasciano senza fiato"

Per l'accusa questa versione è falsa. Grazie alle telecamere è stato ricostruito tutto il percorso dell'assassino, partito da via Emerico Amari, da un locale vicino a quello in cui lavorava la vittima, che è stata seguita e poi freddata sotto il sistema di sorveglianza di una farmacia. Video che, come scrive ancora il gip, "lascia senza fiato per la incredibile freddezza e rapidità di tutta l'azione che si svolge senza alcuna esitazione da parte dell'esecutore materiale che, con una spregiudicata lucidità e precisione, conosceva evidentemente bene le abitudini della vittima".

"Nessun dubbio: l'uomo ripreso è l'indagato"

Ma è stata filmata anche la fuga del killer: "Subito dopo l'assassino si voltava, metteva nuovamente la mano destra all'interno della tasca destra del giubbino, nascondendo la verosimile pistola, e si dava alla precipitosa fuga a piedi per questa via Valverde". E per il giudice il "quadro indiziario è gravissimo", in particolare perché in un punto, davanti all'Hotel Mercure, il volto di El Abed Baguera sarebbe stato ripreso nitidamente da una telecamera: "Quella immagine - scrive ancora il giudice - non lascia residuare dubbi sull'identità dell'autore dell'omicidio che alla odierna udienza era ancora abbigliato di nero e presentava - oltre a tutti i tratti somatici evidenziati dal pm e perfettamente corrispondenti - anche un piccolo ciuffo di capelli al centro della fronte con una forma peculiare che - ove necessario - è un'altra caratteristica che assume rilievo".

"Omicidio premeditato, è un soggetto pericoloso"

Secondo il gip, inoltre, l'omicidio sarebbe stato premeditato, anche perché "l'indagato ha indossato il giubbotto con il cappuccio (quello mai ritrovato, ndr) poco prima di commetterlo e, assai verosimilmente, ha preso l'arma quando è entrato all'interno del locale (ben difficile sarebbe stato celarla sotto gli abiti sottili della divisa da cameriere)" e "ha studiato evidentemente - per la sicurezza con la quale ha posto a segno il delitto - le occasioni ed opportunità per l'attuazione del crimine predisponendone le modalità esecutive". Inoltre, il gip si sofferma sul pedinamento della vittima "durante il quale l'indagato aveva tutto il tempo di recedere dal proposito criminoso". Ne mette anche in evidenza "la non comune indole aggressiva e violenta dimostrata dall'indagato unita a una incredibile freddezza degna di un killer consumato. E' evidentemente un soggetto privo di autocontrollo, estremamente pericoloso e assai verosimilmente legato ad ambienti criminali di spessore (il possesso dell'arma e l'abbigliamento mimetico rinvenuto in suo possesso sono altamente significativi di ciò)".

"Indagare sul movente"

Resta in ogni caso il mistero sul movente e il gip rimarca: "I motivi della spregiudicata e violentissima azione criminale sono senz'altro futili - anche se il movente sarà indubbiamente meritevole di ulteriori approfondimenti investigativi - atteso che vi sono gravi indizi di una evidentissima sproporzione tra esso (contrasti per l'accaparramento della clientela) e il delitto". Insomma, un'esecuzione di quel tipo, con tanto di colpo di grazia, ad avviso del magistrato è poco compatibile con banali liti nate magari nel contesto lavorativo.