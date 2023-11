L'omicidio del cameriere in via Roma: resta in carcere l'indagato, ma è mistero sul movente

Resta in carcere Alì El Abed Baguera, il cameriere tunisino accusato di aver ucciso a colpi di pistola il dipendente di un altro locale, Badr Boudjemai, di origine algerina, ma residente da anni a Palermo: il tribunale del Riesame ha infatti rigettato il ricorso presentato dall'indagato, che si è sempre professato innocente.

Il delitto risale alla notte del 4 novembre, quando Boudjemai, che lavorava in via Enrico Amari, dopo essere stato seguito dal suo assassino, era stato freddato con tre colpi in via Roma mentre rientrava a casa. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti in centro e, secondo il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Vincenzo Amico, ad incastrare l'indagato sarebbero proprio le immagini: il taglio di capelli ed un particolare giubotto dimostrerebbero che l'uomo ritratto nei video sarebbe proprio Alì El Abed Baguera. Una ricostruzione che è stata messa in discussione dall'avvocato dell'indagato, Salvino Caputo: l'indagato sarebbe andato via dal lavoro alle 23.45 e sarebbe tornato a casa, senza passare da via Roma. L'omicidio era avvenuto intorno a mezzanotte e mezza.

Proprio sui video sono in corso una perizia e una consulenza. Il gip Angela Lo Piparo, che aveva convalidato il fermo del tunisino, aveva messo in luce che il movente del delitto non sarebbe stato chiarito. L'arma inoltre non è stata ritrovata. Il giudice aveva però anche rimarcato che, nel momento in cui gli investigatori si erano presentati a casa dell'indagato per perquisirla, questi avrebbe prima ammesso di aver buttato la pistola e poi aveva ritrattato.