Altri due indagati per l'omicidio del cameriere in via Roma: per uno di loro scatta il fermo

Ci sono altri due indagati, di cui uno fermato dai carabinieri, per l'omicidio di Badr Boujemai, il cameriere algerino ucciso con tre colpi di pistola nella notte tra il 3 ed il 4 novembre scorsi in via Roma. Sono entrambi parenti di Alì El Abed Baguera, che si trova già in carcere per il delitto. Ai due uomini il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Vincenzo Amico contestano di aver partecipato anche loro all'agguato.

Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida del fermo, attesa anche dalla difesa dell'uomo bloccato dai militari, assistito pure lui dall'avvocato Salvino Caputo, per comprendere meglio il tenore delle accuse. L'unica cosa certa è che il fermo sarebbe maturato al termine di una perquisizione per cercare di ritrovare anche l'arma utilizzata per uccidere la vittima e che avrebbe dato però esito negativo.

Il movente dell'omicidio non è stato ancora chiarito: El Abed Baguera e Boudjemai lavoravano entrambi in due diversi locali di via Emerico Amari. La Procura ha ricostruito le fasi del delitto grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ritenendo che, anche per via del taglio di capelli e di un particolare giubbotto, che l'uomo nei filmati, che prima segue la vittima, poi le spara e infine fugge, sarebbe proprio El Abed Baguera. Quale ruolo possano aver avuto i suoi due famigliari allo stato non è chiaro.

L'indagato ha sempre negato di aver avuto diverbi con la vittima e di essere l'autore dell'omicidio. Anche il gip Angela Lo Piparo, che ne aveva convalidato il fermo, aveva rimarcato che il movente dell'agguato non era stato chiarito e sottolineato che "in sede di perquisizione di iniziativa compiuta dalla polizia giudiziaria l'indagato ha dichiarato di essersi liberato della pistola e del giubbotto per poi ritrattare". Pistola e giubbotto che ad oggi non sono stati ritrovati. L'affermazione del gip in ogni caso, seppure riportata nell'ordinanza, è del tutto inutilizzabile in ambito processuale.