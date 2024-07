Pestaggio in via Maqueda, morto il ventenne tunisino aggredito in mezzo alla folla

Non ce l'ha fatta il giovane tunisino vittima del brutale pestaggio avvenuto a inizio mese in via Maqueda. E' morto questa mattina, nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico, il ventenne tunisino Moataz Derbeli, ricoverato da 12 giorni dopo essere stato colpito più volte, anche mentre si trovava a terra. L'aggressore è ancora ricercato dalla polizia. "Il personale del Dipartimento di emergenza-urgenza - si legge in una nota diffusa dall'ospedale universitario - ha fatto tutto il possibile per salvare la vita del paziente, ma nonostante gli sforzi incessanti di medici e infermieri, le gravi ferite riportate durante l'aggressione sono risultate fatali".

Il giovane, soccorso dai passanti e dai sanitari del 118, era finito in ospedale nel tardo pomeriggio del 4 luglio. Secondo quanto ricostruito sinora il ventenne (non un diciassettenne come si era detto inizialmente) avrebbe avuto un'accesa discussione con una persona, un ragazzo di origine somala secondo alcuni testimoni, che prima si sarebbe allontanato in direzione di Ballarò e poi sarebbe tornato con i rinforzi per picchiarlo selvaggiamente. Il tutto sotto gli occhi di alcuni residenti, dei turisti e dei commercianti della zona che hanno lanciato l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza per trasportare il ferito al Policlinico dov'è arrivato in condizioni critiche.

"Il danno neurologico severo da trauma subito e le complicanze post arresto cardiaco verificatosi nell’immediatezza dell’evento - spiega Antonello Giarratano, primario del Dipartimento di emergenza-urgenza del Policlinico - non hanno permesso, nonostante il trattamento intensivo, di recuperare le funzioni vitali. Si esprime il cordoglio alla famiglia lontana e un ringraziamento al Consolato della Tunisia, alle autorità intervenute e al Comune di Palermo".

"Siamo profondamente addolorati per la perdita di una giovane vita - dichiara la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari - e ci uniamo alla comunità nel condannare fermamente l'atto di violenza che ha portato a questa tragica situazione. Spero che tragedie simili non si ripetano e che si possa contenere questa aggressività dilagante promuovendo una cultura di rispetto e solidarietà. Ringrazio il nostro personale medico e infermieristico che ha lavorato senza sosta per fornire al paziente le migliori cure possibili".

Sulla vicenda indagano gli investigatori della squadra mobile della polizia che, sotto il coordinamento della Procura, hanno ascoltato numerose persone e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videsorveglianza per cercare di risalire all'identità dell'aggressore (o degli aggressori) che hanno colpito a morte il giovane Moataz. Stando a quanto appreso finora il ventenne e l'aggressore si conoscerebbero, ma non è ancora chiaro cosa possa avere scatenato la violenza. La salma del giovane sarà trasferita nell'Istituto di medicina legale dove sarà effettuata l'autopsia.

Di Gangi (PD): "La sicurezza diventi centrale nell'azione politica"

"Se Palermo è sicura o no, lo dicono le nostre esperienze quotidiane, non solo le statistiche. Non possiamo incolpare una percezione sbagliata. Al netto delle cronache quotidiane, praticamente ogni giorno - afferma Mariangela Di Gangi, consigliera comunale del Partito democratico - qualcuno mi racconta di essere stato o di conoscere qualcuno picchiato di notte per strada per le ragioni più svariate, nessuna delle quali mai utile a spiegare davvero un pestaggio in strada. Eppure accade. E allora forse questo tema della sicurezza varrà la pena affrontarlo seriamente come evidentemente non abbiamo fatto finora. Serve forse sottrarlo alla mera contesa politica e far sì che diventi centrale nell’azione politica di tutti e tutte, con la straordinarietà che merita, non solo in fatto di strumenti con cui si affronta, ma direi soprattutto in termini di analisi di quanto sta accadendo. Certamente c’entra il presidio del territorio, ma sicuramente di più i centri aggregativi che non partono, l’educativa di strada che non programmiamo e la conseguente totale assenza di opportunità di aggregazione sana per le ragazze e i ragazzi, soprattutto i più svantaggiati e vulnerabili, che non hanno che la strada a loro disposizione. E, lo ho detto mille volte, senza stancarmi: la strada, da sola, oggi è una cattiva educatrice. Quello che accade a Palermo merita una maggiore attenzione".

Zacco (FI): "Chiedo a sindaco e prefetto di convocare un tavolo di crisi"

"E' inaccettabile che episodi di tale violenza continuino a verificarsi nelle nostre strade. La morte del cittadino tunisino - dice Ottavio Zacco, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale - è solo l'ultimo di una serie di atti di violenza che stanno seminando paura e insicurezza tra i cittadini di Palermo. E’ nostro dovere agire immediatamente per garantire la sicurezza e la tranquillità dei nostri concittadini. Chiedo al Sindaco e al Prefetto di convocare con urgenza un tavolo di crisi per discutere delle misure necessarie a contrastare questa ondata di violenza. Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse disponibili per aumentare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, migliorare l'illuminazione pubblica e implementare sistemi di videosorveglianza nei punti più critici della città, conclude Zacco evidenziando la necessità di un approccio integrato che coinvolga anche il settore sociale e educativo. "La sicurezza non si ottiene solo con la repressione, ma anche con la prevenzione. È fondamentale lavorare per creare opportunità di inclusione sociale e prevenire il degrado urbano. Dobbiamo investire nei giovani, nelle scuole, nelle attività culturali e sportive per offrire alternative alla strada e alla violenza”