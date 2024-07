Pestaggio in via Maqueda, fermato per omicidio un somalo: era scappato in Toscana

Dopo aver pestato a sangue un giovane tunisino in via Maqueda, all'altezza di via Fiume, era scappato a Lucca ed è proprio lì che la squadra mobile lo ha bloccato con l'accusa di omicidio aggravato: sarebbe infatti un ragazzo di origine somala di 28 anni l'aggressore di Moataz Derbeli, 20 anni, morto stamattina (16 luglio) nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico, dopo 12 giorni di agonia.

Le indagini sono coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Ennio Petrigni e gli inquirenti sarebbero risaliti al presunto killer seguendo il suo cellulare. L'aggressione, avvenuta il 4 luglio, era stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza e dalle immagini gli investigatori sono riusciti prima ad individuare il somalo e poi, attraverso il suo numero, a seguirne le tracce, che in un primo momento si erano perse tra i vicoli di Ballarò. La polizia, con la collaborazione dei colleghi di Lucca, ha notificato il provvedimento di fermo allo straniero.

Il ventenne pestato era stato soccorso dai passanti e dai sanitari del 118 ed era finito in ospedale nel tardo pomeriggio del 4 luglio. Secondo quanto ricostruito la vittima avrebbe avuto un'accesa discussione proprio con l'indagato, che prima si sarebbe allontanato in direzione di Ballarò e poi sarebbe tornato con i rinforzi per picchiarlo selvaggiamente. Il tutto sotto gli occhi di alcuni residenti, dei turisti e dei commercianti della zona che avevano poi lanciato l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza per trasportare il ferito al Policlinico dov'era arrivato in condizioni critiche. Stamattina la morte.