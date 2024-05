"Giannuzzo il cantante" ucciso e sciolto nell'acido, no a un nuovo processo per uno dei killer

E' stato condannato da quasi un quarto di secolo all'ergastolo per l'omicidio di Antonio Giuseppe Vallecchia, alias "Giannuzzo il cantante", piccola celebrità nel mondo della musica neomelodica grazie ai suoi concerti in piazza, tra Brancaccio e Villabate, scomparso nel nulla il 27 febbraio 1995, ma il boss Francesco Di Fresco non si dà pace, anche se sarebbe stato lui a far fare l'ultimo giro in Ferrari alla vittima per accompagnarla nella camera della morte di via Messina Montagne: continua a professarsi innocente ed è addirittura alla seconda istanza di revisione del processo. Che in queste settimane è stata respinta (esattamente come la prima) anche dalla Cassazione.

Nessuno spiraglio dunque per Di Fresco, 66 anni, che era stato condannato definitivamente per il delitto nel 2001, assieme ai boss Nino Mangano, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano, detto "Olivetti", nonché con gli ormai collaboratori di giustizia Gaspare Spatuzza e Pietro Romeo, nell'ambito dello storico processo "Bagarella+66". Di Fresco allora era latitante e fu catturato dalla squadra mobile soltanto nel 2010, mentre si nascondeva tranquillamente in un lussuoso appartamento di viale Croce Rossa, dove aveva anche ricavato un minuscolo sgabuzzino, nascosto dietro ad un mobile della cucina, per "sparire" in caso di "visite" da parte delle forze dell'ordine.

A fornire molti dettagli sulla sparizione di Vallecchia, che aveva 43 anni e di cui non sono mai stati trovati i resti e che - come raccontato da PalermoToday - era stato dichiarato ufficialmente morto solo a maggio del 2020, era stato proprio il pentito Romeo. Secondo la sua versione, "Giannuzzo il cantante" avrebbe chiesto il pizzo senza essere autorizzato dai vertici di Cosa nostra. Romeo ha riferito di aver sentito la vittima parlare dell'argomento da un telefono pubblico. Tanto era bastato ai boss di Brancaccio per decidere di punirlo ed eliminarlo.

In base alla sentenza definitiva era stato proprio Di Fresco, il mafioso con la passione per le Ferrari e titolare di una pompa di benzina, a tendere la trappola fatale a Vallecchia, raccontandogli che era arrivata una partita di benzina rubata a un prezzo molto conveniente. Così, il 27 frebbaio del 1995, lo aveva fatto salire sulla sua Ferrari e lo aveva accompagnato direttamente alla camera della morte di via Messina Montagne, dove "Giannuzzo il cantante" era stato ucciso e poi sciolto nell'acido.

La prima istanza di revisione di Di Fresco aveva avuto un percorso molto travagliato: bocciata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, la Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione spostando tutto a Catania. Anche qui però i giudici avevano rigettato l'istanza, ma ancora una volta la Suprema Corte aveva annullato rinviando stavolta a Messina. Alla fine non c'era stata nessuna riapertura del processo. Anche ora, dopo che la seconda istanza di revisione era stata bocciata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta il 9 ottobre scorso, la sesta sezione della Cassazione, presieduta da Debora Tripiccione, ha detto no e ha condannato Di Fresco a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.