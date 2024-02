VIDEO | L'omicidio allo Sperone, morto un 37enne: lacrime e urla dopo la sparatoria

La vittima, Giancarlo Romano, sarebbe stata colpita nella parte bassa del corpo in una traversa di via XXVII Maggio. Inutili i tentativi di soccorso. Un ventinovenne, A.C., avrebbe riportato ferite all'addome ed è stato trasportato in ospedale al Buccheri La Ferla. Sul posto, dove si è creato un capannello di persone, sono intervenuti sanitari del 118 e agenti della squadra mobile