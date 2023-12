Vertice in prefettura dopo l'omicidio in discoteca, il sindaco: "Regolamento va rivisto ma qui siamo oltre la malamovida"

Il potenziamento dei controlli congiunti nel weekend battezzati col nome di "Alto impatto", l'adozione del Daspo urbano, ovvero il divieto di avvicinamento a un luogo per motivi di ordine pubblico, la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria. Sono questi, in sintesi, i provvedimenti che forze dell'ordine e istituzioni intendono mettere in campo in seguito all'omicidio di Rosolino Celesia, avvenuto la scorsa notte dopo una rissa alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi. E' quanto emerge da una nota inviata dalla Prefettura al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo l'uccisione del ventiduenne, presieduto dal prefetto Massimo Mariani, alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia, il comandante della polizia municipale, appena insediatosi, Angelo Colucciello, l'assessore comunale Maurizio Carta con delega tra le altre alla Rigenerazione urbana e i presidenti di diverse associazioni di categoria del commercio e dei locali da ballo.

Il regolamento fermo in Consiglio comunale

Insomma, il piano per contenere il fenomeno della malamovida, ormai deflagrato, contiene una serie di misure già attuate da tempo e che al momento non sembrano aver dato i frutti sperati. L'uccisione di Celesia è soltanto l'ultimo e più grave episodio di un'escalation che va avanti da mesi. E se da un lato le forze dell'ordine ogni fine settimana setacciano i luoghi caldi del divertimento notturno, facendo fioccare multe, sequestri e identificazioni, dall'altro l'amministrazione comunale si è impantanata sul regolamento sulla movida. Una delibera attesa ormai da mesi, il cui ennesimo rinvio della discussione, sarebbe anche al centro della tensione in Consiglio sfociata ieri nella lite fra il consigliere Giuseppe Milazzo, saltato sui banchi di sala Martorana a Palazzo Comitini, e il vicepresidente vicario Giuseppe Mancuso. I meloniani, negli ultimi giorni, avrebbero spinto per far approvare il nuovo regolamento, non trovando sponda nei forzisti e in altre frange della maggioranza.

Lagalla: "Episodio brutale che sfugge dalla malamovida"

"Il brutale episodio di stanotte - dichiara il sindaco Roberto Lagalla al termine del vertice in Prefettura - sfugge da qualsiasi prevedibile logica di controllo del territorio o di malamovida, ma ciò non esclude che tutti i soggetti interessati siano chiamati a nuove e più significative responsabilità, con l’obiettivo di rendere la città più sicura e vivibile nelle ore notturne". Ma secondo il primo cittadino "i fatti degli ultimi giorni impongono una rivisitazione del regolamento movida in Consiglio comunale con il prezioso contributo del nuovo comandante dei vigili urbani, del prefetto e delle forze dell’ordine, che, in spirito di apprezzata collaborazione istituzionale, hanno richiesto disponibilità a cooperare per quanto di competenza". Lavorare insieme è la ricetta di Lagalla per placare la furia e per dimostrare che "Palermo non è il Bronx", come lui stesso ha detto due giorni fa, prima della notte di sangue in via Calvi.

"Questa non è malamovida"

"Questa non è malamovida ma vera e propria criminalità. Vado oltre perché ritengo ci si trovi di fronte, non ad atti criminali estemporanei, ma ad un vero e proprio disegno che mira a destabilizzare il clima in città. Occorre, intanto, che la politica recuperi un clima di serenità e sobrietà, e non mi riferisco soltanto ai gesti plateali di alcuni colleghi, ma anche agli atteggiamenti ostruzionistici di chi, dietro le quinte, strumentalmente vuole far slittare l’approvazione del regolamento movida", sostiene Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia cristiana, richiamando l'aria tesa che si respira in Consiglio.

"Non basta un regolamento"

"Non credo basti solamente approvare un regolamento che oltre a disciplinare orari e volume della musica non è più pertinente alla luce dei gravi fatti di violenza avvenuti negli ultimi mesi, occorre rimodulare l'attuale regolamento istituendo un tavolo tecnico con il prefetto e contestualmente avviare azioni forti coordinate delle forze dell'ordine, non saltuarie ma con presidi fissi, occorre indagare su come ragazzi senza reddito riescano a possedere mezzi di lusso, occorre eliminare le piazze di spaccio, debellare la piccola delinquenza e avviare una serie di azioni mirate al tessuto sociale riattivando centri di aggregazione e oratori nei quartieri. Se non si agisce con urgenza e con determinazione, la nostra città cadrà nel baratro e spiace che ci siano soggetti che si ostinano nel sostenere che quanto accaduto in città negli ultimi mesi sia da attribuire ai gestori dei locali", afferma Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della sesta commissione consiliare (Sviluppo ecomico e attività produttive).

"Distinguere movida e criminalità"

"Dobbiamo distinguere: ci sono aspetti legati alla movida, che vanno disciplinati anche con appositi regolamenti che abbiamo contribuito a scrivere da tempo per combattere l’abusivismo nelle attività di intrattenimento e di somministrazione di bevande alcoliche, e aspetti legati alla criminalità, come i frequenti furti a tutte le attività, le rapine, le spaccate, le risse o le sparatorie. Abbiamo riscontrato attenzione nell’ascolto e c’è la volontà comune di coordinare azioni condivise, utili ad abbassare il tasso di criminalità della città", ha detto Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, al termine della riunione straordinaria alla quale hanno preso parte anche il presidente della Fipe (pubblici esercizi) Antonio Cottone e il presidente del Silb (locali da ballo e discoteche) Vincenzo Grasso, entrambe associazioni che aderiscono a Confcommercio.