Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Roberta Siragusa, l'ex fidanzato chiede già di lasciare il carcere

Ha trascorso poco più di tre anni in cella, ma già vuole lasciare il carcere, Pietro Morreale, 22 anni, condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per l'uccisione della sua ex fidanzata, Roberta Siragusa, di appena 17 anni, di cui avrebbe anche dato alle fiamme il cadavere, a gennaio del 2021 a Caccamo: un'istanza che la prima sezione della Cassazione ha ritenuto inammissibile. Il giovane, oltre a restare dietro le sbarre, dovrà quindi anche versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

Il ricorso arrivato alla Suprema Corte nasce in realtà prima che fosse emessa la sentenza d'appello (a novembre scorso), ma quando già era stata pronunciata quella di primo grado (12 ottobre 2022). La difesa di Morreale aveva chiesto il 13 maggio scorso alla Corte d'Assise di revocare o sostituire la misura cautelare, ma i giudici avevano rifiutato. Da qui il ricorso al tribunale del Riesame, che si è pronunciato allo stesso modo il 9 giugno scorso. Ed è questo secondo rifiuto che è stato poi impugnato in Cassazione.

Lo "choc emotivo" dovuto all'incendio

Alla base dell'istanza da parte del giovane, la sua difesa ha messo in evidenza "lo choc emotivo in cui si sarebbe trovato Morreale nel momento dello scoppio dell'incendio che avvolgeva il corpo della vittima e che avrebbe condizionato il suo agire quando inizialmente non diede alcuna indicazione su dove si trovasse il corpo della fidanzata, come invece fu in grado di fare il giorno successivo". In effetti, l'imputato portò gli inquirenti alle pendici del Monte San Calogero e lì venne ritrovato il cadavere della diciassettenne, in parte bruciato, ma senza che vi fossero tracce d'incendio. Raccontò che la ragazza si sarebbe suicidata e data alle fiamme da sola, buttandosi in un dirupo e che lui si sarebbe anche ferito per cercare di soccorrerla. I carabinieri, però, ricostruirono che Roberta Siragusa sarebbe stata uccisa e bruciata in un altro punto, accanto al campo sportivo del paese, dove la scena era stata anche ripresa da alcune telecamere di sorveglianza.

"Ha fatto un percorso risocializzante"

La difesa dell'imputato ha pure rimarcato che dalle "immagini video acquisite nel corso del giudizio di primo grado si evincesse che Morreale non poteva aver creato una miccia per dare fuoco alla ragazza, non apparendo dalle medesime alcun bagliore prima dell'accensione". Per i giudici che lo hanno condannato all'ergastolo, però, sarebbe stato proprio lui a provocare l'incendio e avrebbe persino guardato il corpo della sua ex fidanzata bruciare. Secondo l'avvocato che chiedeva di far lasciare il carcere al ragazzo a deporre a suo favore, inoltre, ci sarebbe il "percorso carcerario risocializzante dell'imputato, anche alla luce della sua giovane età, tale da scalfire, col decorso del tempo e l'evidenziato stato emotivo, l'originario quadro cautelare".

La Cassazione: "Nessuna revisione critica dell'imputato"

La prima sezione della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, ha ritenuto il ricorso inammissibile, anche per la "genericità con cui neppure si indica la misura cautelare che dovrebbe sostituire il carcere". Peraltro sul presunto percorso risocializzante di Morreale "non è stata fornita alcuna attestazione" e "non appare allo stato che detto percorso sia in effetti culminato in una revisione critica della condotta criminosa, connotata da modalità particolarmente gravi". La Suprema Corte sottolinea poi che "a maggior ragione a fronte di una sentenza che, non concedendo all'imputato qualsivoglia attenuante, ampiamente si è soffermata sull'irrilevanza della asserita collaborazione, della giovane età e di una prospettata condizione di immaturità". Nessuno spiraglio dunque di uscire dal carcere per Morreale.