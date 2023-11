"La uccise, le diede fuoco e la guardò bruciare", confermato l'ergastolo per l'ex di Roberta Siragusa

Ergastolo. E' questa la decisione della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello per Pietro Morreale, il giovane accusato di aver ucciso, dandole fuoco, la sua ex fidanzata di appena 17 anni a Caccamo, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021, e di averne anche occultato il cadavere. I giudici hanno dunque pienamente accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Maria Teresa Maligno - confermando la sentenza di primo grado - e respinto tutte le tesi della difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Gaetano Giunta, che sino all'ultimo, stamattina, ha sostenuto non ci sia alcuna prova contro il suo cliente.

Con il verdetto è stato confermato anche il diritto al risarcimento, oltre a provvisionali per circa 800 mila euro, per i parenti della vittima, che si sono costituiti parte civile nel processo con l'assistenza degli avvocati Giovanni Castronovo, Maria La Verde, Sergio Burgio e Giuseppe Canzone. Parte civile anche il Comune di Caccamo, rappresentato dall'avvocato Maria Beatrice Scimeca, nonché alcune associazioni contro la violenza sulle donne.

Il corpo di Roberta Siragusa, parzialmente carbonizzato, fu ritrovato la mattina del 24 gennaio di due anni fa lungo le pendici del Monte San Calogero. A colpire gli inquirenti fu subito il fatto che intorno non ci fosse alcuna traccia di incendio. Si scoprirà dopo, infatti, che la ragazza era stata uccisa - secondo l'imputato si sarebbe data fuoco da sola - vicino al campo sportivo di Caccamo, dove invece furono trovati i segni di un rogo e alcuni oggetti - come le chiavi di casa - appartenenti alla vittima. Determinanti per ricostruire il delitto furono le telecamere di sorveglianza: una aveva infatti ripreso la terribile scena in cui la diciassettenne bruciava, con a poca distanza l'auto ferma di Morreale, auto che quella notte fu immortalata anche da un altro impianto mentre per ben due volte avrebbe fatto avanti e indietro proprio lungo le pendici del Monte San Calogero.

Morreale - che non ha mai confessato l'omicidio - si presentò la mattina dopo dai carabinieri e raccontò appunto che la ragazza si sarebbe suicidata dandosi fuoco e che lui, nel tentativo di salvarla, si sarebbe anche ferito. Secondo la sua difesa, inoltre, l'aver trasportato il corpo della ragazza in quel punto sperduto non sarebbe occultamento di cadavere: Morreale avrebbe solo esaudito una richiesta della sua ex fidanzata, che gli avrebbe confidato che se fosse morta avrebbe voluto essere seppellita proprio in quel punto.

La difesa in appello ha chiesto di riaprire l'istruttoria dibattimentale per fare tutta una serie di accertamenti, perché, secondo l'avvocato, non ci sarebbe alcuna prova che a dare fuoco alla vittima sia stato l'imputato, che sarebbe stato a 26 metri di distanza durante il rogo e, non essendo stata ritrovata una miccia, non reggerebbe l'ipotesi che ad uccidere la ragazza sia stato Morreale. La Corte presieduta da Angelo Pellino ha respinto l'istanza, ritenendo di avere tutti gli elementi per decidere.

I giudici primo grado (la Corte d'Assise era stata presieduta da Vincenzo Terranova) nelle motivazioni della sentenza con cui avevano condannato Morreale all'ergastolo avevano ricostruito il film dell'orrore che aveva portato all'uccisione della ragazza: "E' pienamente provata - aveva scritto la Corte - la forte gelosia e possessività dell'imputato nei confronti di Roberta Siragusa" e "di frequente tali pulsioni si traducevano in aggressioni fisiche come dalla stessa vittima descritte in più conversazioni con un amico". Il delitto sarebbe stato "freddamente premeditato" e compiuto con "crudeltà, optando per la modalità più atroce, provocando profonda angoscia e intensissimo dolore" nella vittima "che si sono protratti in una fase di agoni di circa 2-5 minuti". Non solo: "L'imputato ha assistito impassibile all'abbruciamento" con una "assoluta mancanza di qualsivoglia sentimento di umanità". I giudici avevano anche ipotizzato che la giovane "per sfuggire alla furia omicida" si sarebbe inizialmente finta morta o svenuta". Anche in quel caso le tesi della difesa erano state ritenute "prive di riscontro e poco plausibili".