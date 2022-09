L'omicidio di Roberta Siragusa, le parti civili: "L'imputato non ha agito da solo, si cerchino i complici"

Indagare su ipotetici complici dell'unico imputato, Pietro Morreale, 20 anni. E' questo che chiedono le parti civili nel processo per l'omicidio di Roberta Siragusa, la diciassettenne uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio dell'anno scorso ed ex fidanzata del giovane. La Procura ha già chiesto la condanna all'ergastolo per il giovane, ma gli avvocati Giovanni Castronovo, Simona La Verde, Giuseppe Canzone e Sergio Burgio, che rappresentano la famiglia della vittima, vogliono che la Corte d'Assise al termine del processo trasmetta gli atti al pm per vagliare l'ipotesi che l'imputato possa essere stato aiutato nelle fasi del delitto e dell'occultamento del cadavere.

Sono due gli elementi che destano sospetti. Il ritrovamento di una sciarpa color nocciola nel punto in cui erano stati trovati i resti della ragazza, che tuttavia non apparterebbe alla vittima. Secondo la madre di Roberta Siragusa, l'accessorio somiglierebbe molto a quello indossato durante un Capodanno dalla mamma dell'imputato. Proprio Morreale, poi, secondo le parti civili, avrebbe descritto le fasi dell'occultamento del cadavere parlando al plurale e usando il "noi". E' solo un errore o c'era effettivamente qualcun altro con lui quella notte?

Fu l'imputato a far ritrovare il corpo della diciassettenne, raccontando che la sera prima, mentre erano insieme, si sarebbe cosparsa di benzina e poi si sarebbe gettata in un dirupo lungo il Monte San Calogero. Lui avrebbe cercato di salvarla e si sarebbe pure ferito. Una versione che non ha mai convinto gli inquirenti, prima di tutto perché nel punto in cui furono trovati i resti non c'era alcuna traccia d'incendio.

I carabinieri hanno poi ricostruito che il delitto sarebbe avvenuto accanto alla palestra di Caccamo, dove furono ritrovati i resti di un rogo e delle chiavi, che appartenevano a Roberta Siragusa. Una telecamera aveva ripreso le fiamme e un'auto - secondo l'accusa quella di Morreale - ferma, come se qualcuno avesse guardato le fiamme. Da lì il cadavere sarebbe stato portato lungo il Monte San Calogero, dove alcune telecamere avevano ripreso un'auto - per la Procura, sempre quella dell'imputato - fare avanti e indietro per due volte. Infine Morreale avrebbe anche cercato di depistare le indagini, mandando messaggi alla ragazza, come se non avesse saputo che fine avesse fatto, e invitando un amico a giocare alla Playstation.

Lui, all'inizio, ha negato di aver ucciso la giovane e poi non ha mai più parlato. La settimana prossima la parola passerà al suo difensore, l'avvocato Gaetano Giunta.