Roberta Siragusa uccisa dall'ex fidanzato a Caccamo, no dei giudici alla perizia psichiatrica sull'imputato

No alla perizia psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dell'omicidio di Roberta Siragusa, la diciassettenne di Caccamo eliminata a fine gennaio del 2021 con "modalità atroci", come hanno scritto i giudici di primo grado, dal suo ex fidanzato, Pietro Morreale. Per la Corte d'Assise d'Appello, davanti alla quale stamattina si è aperto il processo di secondo grado, non ci sarebbe motivo di dubitare della lucidità del ragazzo quando avrebbe commesso il delitto ed è stata quindi respinta l'istanza avanzata dalla sua difesa, rappresentata dall'avvocato Gaetano Giunta.

La Corte, presieduta da Angelo Pellino, ha deciso così di rinviare - per la requisitoria del sostituto procuratore generale Maria Teresa Maligno e l'arringa difensiva - al 30 ottobre, riservandosi sulle altre istanze formulate dall'avvocato dell'imputato, che è stato condannato all'ergastolo a ottobre dell'anno scorso. La famiglia della vittima e il Comune di Caccamo sono parte civile nel processo con l'assistenza degli avvocati Giuseppe Canzone, Giovanni Castronovo, Simona La Verde e Sergio Burgio.

La difesa vorrebbe infatti che si riaprisse il dibattimento e, tra le altre cose, ha chiesto che i giudici vadano a fare una serie di verifiche sui luoghi del delitto, in particolare davanti al campo sportivo di Caccamo per accertare la dinamica dell'incendio, ripreso da una telecamera di sorveglianza, con cui l'imputato - secondo l'accusa - avrebbe cercato di sbarazzarsi del cadavere della vittima. Morreale ha sempre negato di aver ucciso la ragazza e non ha mai confessato il delitto.

Il corpo di Roberta Siragusa venne ritrovato in un burrone del Monte San Calogero la mattina dopo l'omicidio, in parte bruciato, ma senza però che in quel punto vi fossero tracce d'incendio. Quella notte l'auto dell'imputato fu ripresa per ben due volte mentre faceva avanti e indietro proprio per raggiungere quel punto. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, la ragazza avrebbe cercato di troncare la relazione con Morreale e si ricostruì poi che il delitto sarebbe avvenuto altrove, proprio davanti al campo sportivo di Caccamo, dove erano state trovate le tracce di un rogo, dei resti di indumenti e un mazzo di chiavi: tutti oggetti appartenuti a Roberta Siragusa.

Ancora una volta era stato un video registrato da una telecamera di sorveglianza a riprendere un'auto ferma - quella dell'imputato per la Procura - davanti alle fiamme. Da qui l'ipotesi - ritenuta pienamente fondata in primo grado - che Morreale, di fronte alla decisione della vittima di interrompere il rapporto, l'avrebbe uccisa davanti al campo sportivo, le avrebbe dato fuoco e l'avrebbe anche guardata bruciare, prima di caricare il cadavere in macchina e di sbarazzarsene nel burrone. L'imputato aveva raccontato che la giovane si sarebbe suicidata, cospargendosi di benzina e lanciandosi nel vuoto e che lui si sarebbe anche ferito per cercare di salvarla. Una versione che non ha mai convinto né la Procura né i giudici di primo grado.