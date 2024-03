Donna trovata morta su un marciapiede alla Noce, assolto il compagno accusato di omicidio

Venne ritrovata su un marciapiede di via Settembrini, alla Noce, senza vita e con una profonda ferita alla testa il 10 maggio del 2019. Una morte sospetta quella di Anna Alexandra Hrynkiewicz, 44 anni e di origine polacca, che due anni dopo il decesso, a giugno del 2021, portò all'arresto del suo compagno, Carlo Di Liberto, con l'accusa di omicidio, ma anche di danneggiamento, incendio, minaccia e violazione di sigilli. La prima sezione della Corte d'Assise adesso ha deciso di assolvere l'imputato dall'accusa più grave e di condannarlo a 4 anni e mezzo per gli altri reati.

Il collegio presieduto da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino) non ha dunque ritenuto convincente la tesi della Procura (l'accusa è stata sostenuta dai sostituti procuratori Giulia Amodeo e Giulia Beux), secondo cui la donna sarebbe stata uccisa dal compagno al culmine di una lite. Proprio sull'omicidio, in prima battuta il Riesame aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza e aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare, decisione poi bocciata dalla Cassazione, che aveva rinviato tutto a un altro collegio del tribunale della Libertà, che aveva invece confermato l'ordinanza.

Durante il processo sono stati sentiti diversi testimoni, tra cui alcuni vicini della coppia, che avevano raccontato come tra i due le liti sarebbero state all'ordine del giorno. Uno di loro spiegò alla Corte che quella sera di maggio del 2019 "ho sentito che litigavano, lei diceva: 'Basta, basta, finiscila, smettila...' e lui rispondeva: 'Bastarda'... I litigi erano quasi quotidiani, non ci si dava più attenzione". Era stata sentita la sorella della vittima, che raccontò come Di Liberto le avrebbe fatto credere che stava per morire perché avrebbe avuto la leucemia e "le chiese di dargli tutti i suoi beni, ma io - riferì la donna davanti ai giudici - ho mostrato tutti i documenti clinici a specialisti che hanno escluso la malattia".

Nessuno tuttavia aveva assistito alla scena in cui Anna Alexandra Hrynkiewicz sarebbe stata aggredita e colpita dall'imputato e i giudici - anche se ancora non si conoscono le motivazioni della sentenza - hanno deciso di assolvere Di Liberto con la formula "perché il fatto non sussiste" in relazione all'omicidio.