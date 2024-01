L'omicidio di Pietro Licari, il caso è chiuso: ergastolo confermato per Vincenzo Bommarito

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Vincenzo Bommarito, l'uomo condannato per la vicenda della morte dell'avvocato Pietro Licari, rapito il 13 gennaio del 2007 e poi ritrovato senza vita nelle campagne di San Cipirello. Dopo 17 anni dunque la Cassazione scrive la parola fine sulla vicenda del sequestro, concluso con la morte dell’avvocato che all'epoca aveva 70 anni. La morte venne scoperta un mese dopo, il 14 febbraio, in un pozzo di San Cipirello, ma era avvenuta con ogni probabilità dopo pochi giorni dal sequestro. Una morte dovuta agli stenti e al freddo.

Bommarito era uscito dal carcere nel 2019: era infatti rimasto per 4 anni in sospensione pena. Ieri la seconda sezione della Cassazione ha ritenuto di non dover riaprire il caso sulla base delle nuove prove portate dalla difesa.

Nel gennaio 2007 fu l'allora 18enne Giuseppe Lo Biondo a indicare Vincenzo Bommarito come suo complice nel rapimento di Pietro Licari. Da qui la condanna. "Ero in campagna, mi fermarono - ha raccontato Bommarito alle Iene -. Mi portarono a Palermo in carcere. Lenzuola di carta, finestre senza vetri. Mai sentito un freddo così. Mi sono messo subito a letto, dopo 5-6 anni non capivo ancora dov'ero e non mi rendevo conto di quello che era successo". Bommarito ha sempre negato con forza di avere partecipato al rapimento dell'uomo per il quale aveva più volte lavorato, coltivando dei terreni di proprietà di Licari. Ma ad accusarlo furono le dichiarazioni di Lo Biondo, secondo il quale Bommarito non solo avrebbe rapito il possidente, ma l'idea sarebbe venuta proprio da lui.

Il giorno dopo il sequestro, nel pomeriggio del 14 gennaio 2007, era arrivata la prima telefonata di richiesta di riscatto ai familiari dell'uomo, che vivono a Roma. Il 15 sera un'altra telefonata in cui si chiedevano 300 mila euro e dopo qualche giorno una terza telefonata. "Non sono stato io a rapire l'avvocato - ha sempre ribadito Bommarito - e non mi so spiegare perché Giuseppe Lo Biondo mi accusi. Io non credo di avere fatto dei torti a qualcuno".