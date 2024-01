L'omicidio Mattarella 44 anni fa, il giorno del ricordo in via Libertà

Si è svolta questa mattina, in via Libertà a Palermo, la cerimonia di commemorazione in ricordo di Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980, a 54 anni, sotto la sua abitazione e sotto gli occhi della moglie Irma Chiazzese e dei figli Bernardo e Maria mentre andava a messa nel giorno dell'Epifania. Sul luogo del delitto in cui venne assassinato il fratello dell'attuale presidente della Repubblica, presenti le autorità civili e militari per la tradizionale deposizione delle corone in ricordo dell'allora governatore.

Il ricordo

"In tale dolorosa ricorrenza desidero rinnovare, a nome mio personale e della Camera dei deputati, le espressioni della più sentita vicinanza ai familiari. Rinnovo oggi al Presidente della Repubblica un particolare pensiero, nel ricordo di un uomo integerrimo e coraggioso, che rimarrà sempre una figura di riferimento per il Paese", dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Non onoriamo solo il sacrificio di Piersanti Mattarella ma celebriamo un esempio di buona politica fatta di impegno quotidiano, rigore morale e preparazione intellettuale", così il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo.

"A 44 anni dalla tragica uccisione per mano mafiosa, resta ancora vivo il ricordo del presidente Piersanti Mattarella, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Il suo impegno per la comunità è stato rivolto al contrasto dell’influenza di Cosa nostra sulla società civile. Per onorare la sua memoria, l’auspicio è che si continui a cercare la verità su un delitto che ha sconvolto il Paese e che ancora oggi resta avvolto da troppe ombre". Così il sindaco Roberto Lagalla.

Il deputato regionale Marco Intravaia, componente della commissione regionale Antimafia, ha depositato una corona d’alloro, in qualità di delegato a rappresentare l’Ars. "La vicenda politica e umana di Piersanti Mattarella - ha detto Intravaia - è un faro per tutti coloro che credono in una Sicilia in cui finalmente vinca la legalità".

Già ieri, l'attuale presidente della Regione Renato Schifani, che oggi sarà fuori sede e sarà rappresentato dall'assessore ai Beni Culturali Francesco Paolo Scarpinato ha voluto ricordare il suo omologo assassinato 44 anni fa, "Celebrare la memoria di Piersanti Mattarella, che ha combattuto la mafia attraverso scelte politiche e azioni di governo, significa onorare ogni giorno l'impegno per l'affermazione della trasparenza, della legalità, dell'efficienza nella pubblica amministrazione. I suoi valori segnarono una nuova direzione per portare avanti il cambiamento della Sicilia e abbiamo l'impegno di continuare a camminare in questo solco", ha detto.

In una lunga intervista all'Adnkronos, invece, l'ex presidente del Tribunale di Palermo e oggi sostituto procuratore generale in Cassazione, Antonio Balsamo ha parlato dell'inchiesta riaperta dalla Procura. "non è stato solo un omicidio di mafia ma anche un omicidio politico”, maturato in un contesto che comprendeva convergenze operative tra mafia e antistato", ha detto Balsamo.