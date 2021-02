VIDEO | Cruillas, la preside in lacrime: "Aiuteremo i figli di Piera Napoli"

Maria Rosa Caldarella, parla da dirigente scolastico e da donna su quanto accaduto alla 32enne trovata morta in casa in via Vanvitelli: "Non potevamo mai immaginare. Insegneremo alle nostre alunne a non aprire la porta del cuore a persone che non ne possono fare parte"