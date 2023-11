La madre di Piera Napoli, ammazzata con 40 coltellate dal marito: "Diceva di amarla e l'ha massacrata"

"Non ho mai pensato che potesse ucciderla, semplicemente perché diceva di amarla...". Il dolore di Adele Alfonzetti, la madre di Piera Napoli, giovane cantante neomelodica massacrata con 40 coltellate il 7 febbraio del 2021 dal marito e padre dei suoi tre figli, Salvatore Baglione, reo confesso e condannato all'ergastolo in appello, è incolmabile: "Quando sento che un'altra, l'ennesima, ragazza è stata ammazzata mi si chiude il cuore, penso alla sofferenza dei genitori che come me devono fare i conti con la perdita di una figlia... Piera non me la ridarà nessuno...".

"Mia figlia era un angelo e lo è tuttora - racconta la madre - era amorevole con tutti, rispettava gli altri e amava i suoi figli. Nonostante le difficoltà con il marito nell'ultimo periodo, non avrebbe mai lasciato l'uomo che poi invece l'ha uccisa. Me lo disse piangendo pochi mesi prima dell'omicidio: 'Mamma, sono stanca, ma è il padre dei miei figli, non lo lascerò mai'". Invece Baglione sarebbe stato convinto che la moglie aveva lo stesse tradendo e che, come dichiarò lui stesso ai carabinieri, non lo amava più. "Lo disse anche a me - spiega Adele Alfonzetti - sosteneva che mia figlia non era più la stessa, che non lo amava più... Lui era diventato estremamente possessivo - ricorda ancora la madre della vittima - la faceva seguire, le controllava continuamente il cellulare, io gli dicevo di non preoccuparsi, che le cose si sarebbero sistemate, che soltanto alla morte non c'è rimedio... Nessuno di noi, nemmeno Piera, poteva immaginare cosa sarebbe successo".

I due erano sposati da 15 anni ed avevano avuto appunto tre figli, rimasti ora senza una madre e con un padre (a cui è stata tolta la patria potestà) in carcere. "Erano stati proprio sua suocero e suo marito a spingere Piera a cantare - spiega Alfonzetti - lei lo faceva ogni tanto durante i matrimoni e le cerimonie. Poi le piacque ed esibirsi per lei era diventato uno svago, tutti le volevano bene e lei così si sentiva anche libera".

La madre della vittima non nasconde che negli ultimi mesi "Piera aveva preso le distanze dal marito, lui era ossessivo, e devo dire che questa situazione un po' mi spaventava. Lui arrivò a conficcarsi un coltello nello stomaco e mandò le foto, era disperato all'idea che lei potesse lasciarlo...". Una trama questa che ricorda molto quanto accaduto a Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa in Veneto dall'ex fidanzato: come è emerso da alcuni audio, infatti, la giovane raccontava alle amiche che il ragazzo minacciava di uccidersi, che era depresso e non mangiava e che tutto questo, anche se voleva allontanarsene, la faceva sentire in colpa.

L'uccisione di Piera Napoli, avvenuta nella casa di Cruillas che condivideva col marito, mentre lei era in pigiama e seduta sul water, dunque totalmente indifesa, era comunque arrivata apparentemente senza alcun preavviso: "In realtà però - ricorda ancora la madre della vittima - molti anni prima mio genero l'aveva già picchiata e l'aveva fatta nera... Quando l'ho vista allora ho pianto, volevo che lo lasciasse. L'aveva riempita di botte perché sua suocera e suo cognato avevano raccontato al marito che c'era un ragazzo che la seguiva. La picchiò per gelosia e possesso". L'episodio violento non aveva però portato all'interruzione del rapporto tra i due.

"Non mi do pace - dice Adele Alfonzetti - penso continuamente a mia figlia, a tutte le cose che avremmo potuto ancora fare insieme, era giovane, bella... Ma chi è lui per decidere di toglierle la vita? Se dovessi dare un consiglio alle ragazze e alle donne che vivono storie simili è quello di non affrontare queste situazioni da sole, di coinvolgere un parente o un amico nel momento in cui decidono di comunicare all'altro che vogliono lasciarlo. Soprattutto direi che devono prendere le distanze e non ritornare mai più e per nessun motivo da quella persona, che cerca magari un'ultima occasione per ricucire ma che si trasforma per la donna nei suoi ultimi istanti di vita. Bisogna denunciare ogni forma di violenza - conclude la madre di Piera Napoli - e le forze dell'ordine devono intervenire subito e tutelare successivamente la vittima in tutti i modi".