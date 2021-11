Partinico, anziano trovato morto dentro un garage con un taglio alla gola: si indaga per omicidio

Alcuni passanti hanno notato quei piedi che sporgevano da un garage. Poi la macabra scoperta: un uomo di 88 anni, Francesco Lauriano, è stato trovato senza vita e con un taglio alla gola a Partinico, in via Marconi. L'anziano si trovava per terra vicino alla sua auto, una Punto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso, e i carabinieri di Partinico. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, anche se la pista privilegiata è quella dell'omicidio.