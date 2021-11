Anziano ucciso a Partinico, al vaglio alcuni video: "Colpito ripetutamente, in passato era stato rapinato"

Non solo ferite alla gola, ma anche al torace e all'addome. E' stato colpito ripetutamente con un'arma da taglio Francesco Lauriano, 88 anni, ritrovato senza vita ieri sera nel suo garage di via Marconi, a Partinico. La Procura ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri indagano a tutto campo per chiarire i contorni del giallo.

L'anziano, che per anni ha fatto il tassista, viveva con la compagna, sua coetanea, che è stata sentita dagli investigatori ma non avrebbe fornito indicazioni utili. La coppia non aveva figli. I militari stanno sentendo altre persone, ma sono anche al lavoro sulle immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando che possano avere registrato cosa sia accaduto ieri sera.

La vittima era benestante ed in passato aveva già subito una violenta rapina: non si esclude - ma è solo una delle piste battute al momento - che il delitto possa essere maturato proprio al culmine di un tentativo di derubare l'anziano.

Il cadavere di Lauriano era stato notato ieri sera da alcuni passanti che avevano chiamato il 118 e i carabinieri. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato a terra, accando alla sua Punto.