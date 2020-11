Ragazzo accoltellato davanti a un locale a Terrasini, rinviato a giudizio il presunto killer

Inizierà a gennaio davanti alla Corte d'Assise il processo per l'omicidio di Paolo La Rosa, il ventunenne accoltellato a pochi passi da una discoteca di Terrasini il 24 febbraio. Il gup Piergiorgio Morosini ha infatti disposto il rinvio a giudizio per il presunto assassino, Alberto Pietro Mulè.

Altri due imputati, accusati di rissa aggravata dall'aver provocato la morte del ragazzo, saranno invece processati con il rito abbreviato. Si tratta di un cugino di Mulè, Filippo, e di Rosario Namio. Il giudice ha infine ammesso come parte civile, oltre ai famigliari della vittima, anche i Comuni di Cinisi e Terrasini. Per loro il processo è stato rinviato a metà dicembre.

Anche Alberto Pietro Mulè aveva inizialmente chiesto l'abbreviato, ma con una legge introdotta l'anno scorso, per i reati puniti con l'ergastolo, come gli omicidi pluriaggravati, non è più possibile ricorrere a riti alternativi e a sconti di pena. Pochi giorni fa, peraltro, la Corte Costituzionale ha sancito la legittimità della norma e quindi per l'imputato non è rimasto che il dibattimento.

L'aggressione di La Rosa aveva sconvolto i due paesi e - come ricostruito dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Daniele Sansone che hanno coordinato le indagini dei carabinieri - sarebbe maturata dopo un litigio nella discoteca. In alcuni messaggi Whatsapp circolati quella sera, alcuni testimoni raccontavano l'accaduto: "Arrivò 'sto Paolo La Rosa - diceva un ragazzo in un audio - e andò ad acchiappare subito a Filippo (Mulè, ndr)... Gli va a dare quattro pugni in faccia a Filippo... Ha uscito il coltello, picciotti, gli ha tagliato la giugulare a giro a giro, due coltellate nella pancia".