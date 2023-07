"Ha partecipato alla rissa in cui morì Paolo La Rosa, ma non fu lui ad ucciderlo": inflitti 2 anni

Non ci sarebbe stato il concorso nell'omicidio di Paolo La Rosa, il giovane ucciso a coltellate davanti alla discoteca "Millenium" di Terrasini, il 24 febbraio del 2020, ma avrebbe invece partecipato alla rissa che culminò poi nella morte del ragazzo. Così ha deciso la Corte d'Assise che ieri hanno condannato a 2 anni (senza sospensione della pena) Filippo Mulè, per il quale la Procura aveva invece invocato 22 anni di carcere.

I giudici hanno comunque concesso una provvisionale a ciascuna delle parti civili costituite - tra gli altri i genitori della vittima, ma anche il Comune di Terrasini - di 20 mila euro a testa. A rappresentarle nel dibattimento sono, tra gli altri, gli avvocati Massimo Motisi e Michele Palazzolo. Per l'omicidio è già stato condannato in appello a 24 anni il cugino dell'imputato, Alberto Pietro Mulè, che materialmente sferrò le coltellate a La Rosa quella notte.

Il processo per concorso in omicidio e rissa aggravata a carico di Filippo Mulè, che è difeso dall'avvocato Raffaele Bonsignore, era nato dopo che il gup Piergiorgio Morosini (oggi presidente del tribunale), compiendo degli accertamenti sui video dello scontro avvenuto davanti al locale, aveva ritenuto che l'imputato dovesse essere processato anche per l'uccisione di La Rosa, alla quale avrebbe contribuito. Una tesi che ora, però, non ha trovato conferma in Corte d'Assise.