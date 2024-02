Dovrà scontare 23 anni 6 mesi e 24 giorni, Pietro Alberto Mulè, il giovane accusato di aver ucciso a coltellate al culmine di una rissa Paolo La Rosa, 21 anni, la notte tra il 23 e il 24 febbraio del 2020 davanti alla discoteca Millenium di Terrasini. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso dell'imputato, rendendo definitiva la condanna inflitta dalla Corte d'Assise d'Appello il 17 aprile dell'anno scorso.

In primo grado, il 7 marzo del 2022, a Mulè erano stati inflitti 16 anni di carcere perché i giudici non avevano riconosciuto sussistente alcuna aggravante, permettendogli così di accedere al rito abbreviato e al conseguente sconto di un terzo della pena. In appello, invece, la condanna era diventata più severa - 23 anni e mezzo, appunto - perché erano stati ritenuti provati i futili motivi. Sentenza che adesso ha retto davanti alla Suprema Corte.

Come ricostruito dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Daniele Sansone, che avevano coordinato le indagini sull'omicidio, La Rosa quella notte era andato in discoteca con degli amici quando, durante una rissa, era stato colpito con diverse coltellate che non gli avevano lasciato scampo. A tirare fuori l'arma, come è stato accertato definitivamente, era stato Mulè, allora ventenne, che dopo aver litigato all'interno del locale con un buttafuori, se la prese anche con La Rosa, con il quale i rapporti erano pessimi. I contrasti tra i due erano legati al fatto che alla vittima non piaceva la relazione sentimentale tra la sorella e Filippo Mulè (condannato solo per la rissa a 2 anni), cugino dell'imputato, con cui la frequentazione era molto stretta.