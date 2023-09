Brancaccio non è più il feudo dei boss Graviano, ma si ha ancora paura di denunciare il pizzo

E' storicamente il feudo dei fratelli stragisti Giuseppe e Filippo Graviano e, nonostane le decine di inchieste che negli anni hanno portato in carcere centinaia, se non migliaia, di persone affiliate a Cosa nostra, Brancaccio - che dovrebbe essere uno dei motori dello sviluppo economico della città, vista la presenza di una vasta area industriale - resta un territorio davvero complesso, uno di quelli in cui quasi sempre gli investigatori si scontrano con un'omertà che altrove, nel tempo, se non è del tutto sparita, è andata comunque attenuandosi.

In una delle ultime inchieste, era emerso che il pizzo veniva imposto letteralmente a tappeto, tanto che uno degli estorsori raccontava addirittura di fare fatica a ricordarsi tutte le attività che avrebbe dovuto taglieggiare. Non solo gelaterie, locali, panifici, ma la tangente di Cosa nostra - come hanno ricostruito i sostituti procuratori Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli - veniva imposta anche all'ultimo degli sfincionari, invitandolo peraltro a non lesinare il condimento. Così come sarebbe stata imposta una somma ridicola - appena 5 euro - anche agli ambulanti che prendevano parte ad uno dei mercati che la domenica si svolge nel quartiere. Una cifra irrisoria - tanto che sempre lo stesso estorsore sosteneva di girare continuamente e alla fine di "appizzarci" pure la benzina - che tuttavia da sempre serve per imporre il controllo del territorio.

E questo controllo del territorio da parte dei boss a Brancaccio - anche oggi, a 30 anni dall'omicidio di Padre Pino Puglisi, che tanto fece per cercare di liberare i residenti da giogo mafioso - in parte resiste. Non è un caso che proprio a Brancaccio e sempre in seguito alla stessa inchiesta, oltre 40 tra commercianti ed imprenditori siano finiti sotto inchiesta per favoreggiamento perché hanno negato davanti agli investigatori di aver mai pagato il pizzo, a dispetto di intercettazioni e documenti.

Il racket, però, non è l'unica faccia della criminalità nel mandamento: alcune strade dello Sperone, per esempio, sono storicamente piazze di spaccio e, come è venuto fuori da altre indagini - e anche in questo caso con decine di arresti - intere famiglie di fatto vivono smerciando droga, coinvolgendo anche minorenni e senza preoccuparsi per esempio di confezionare le dosi davanti a dei bambini. Questo fiorente business della droga difficilmente può avvenire senza che siano i boss a procurare hashish, marijuana, crack e cocaina. Un altro segno tangibile della presenza ancora diffusa di Cosa nostra (almeno di quel che ne resta) a Brancaccio.

Dall'inchiesta "Cupola 2.0" del 2018 è poi emerso a Ciaculli il ruolo estremamente attivo di Leandro Greco, giovane nipote del "papa di Cosa nostra", Michele", che insieme ad altri mafiosi stava tentando di ricostituire la Commissione provinciale, dopo la morte al 41 bis del "capo dei capi", Totò Riina, che per un quarto di secolo l'aveva presieduta.

Il quartiere non è più ovviamente quello in cui i Graviano - al 41 bis dal 1994 - decisero trent'anni fa la condanna a morte di Padre Puglisi. L'ex questore Renato Cortese, ad aprile del 2019, volle per esempio celebrare la festa della polizia proprio a Brancaccio e definì "un piccolo esercito che vuole ripartire per riprendersi il futuro e la speranza" gli oltre 600 ragazzi che parteciparono alla cerimonia. Li invitò a "continuare a camminare rettamente, a testa alta, rifiutando il cappio disumano dell'oppressione, perché voi siete liberi". E rimarcò pure che "essere con voi a Brancaccio, quartiere popolato da tantissima gente onesta che ha voglia di ribellarsi alla mafia, significa riappropriarci del nostro territorio", richiamando proprio l'esempio di Padre Puglisi, dicendo che i semi che il prete aveva lanciato "sono fioriti e i suoi fiori siete voi, giovani di Brancaccio".