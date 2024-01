Ventotto anni fa l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, cerimonia di commemorazione a San Giuseppe Jato

San Giuseppe Jato ricorda Giuseppe Di Matteo nel 28esimo anniversario dalla morte. Dopo il pentimento del padre Santo, il piccolo Giuseppe fu rapito all'età di 12 anni, tenuto prigioniero per tre anni e poi ucciso dalla mafia in un modo orribile: prima strangolato e poi sciolto nell'acido. Era l'11 gennaio 1996.

Un delitto che ha mostrato al mondo la violenza mafiosa, sfatando il falso mito secondo cui Cosa nostra "non uccide donne e bambini". Oggi una cerimonia di commemorazione si è tenuta a San Giuseppe Jato nella sala multimediale Pio La Torre della Casa del Fanciullo e si è conclusa nel parco urbano Di Matteo.