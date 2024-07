Uccise la figlia strangolandola con un cavo elettrico, via al processo per una donna di 74 anni

"Ero stanca, non riuscivo più a gestirla e l'ho aggredita alle spalle", questa era stata la confessione di Sisinia Fanni, 74 anni, conosciuta come "Ina", che il 9 gennaio scorso aveva strangolato con un cavo elettrico la figlia Maria Cirafici, di 43 anni, nella casa di via del Visone, a Bonagia, dove vivevano da sole ormai da molti anni. Adesso per lei la Procura ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato e il processo inizierà tra qualche settimana davanti alla Corte d'Assise.

Subito dopo aver ucciso la figlia, Fanni aveva chiamato lei stessa la polizia per raccontare l'accaduto. L'abitazione era stata trovata in ordine e si era subito escluso che il delitto potesse essere avvenuto al termine di una lite. L'imputata, interrogata la stessa notte dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Daniela Randolo (il fascicolo era stato poi assegnato al pm Ludovica D'Alessio) aveva ammesso le sue responsabilità, spiegando che la figlia sarebbe stata in cura per una depressione e che questo avrebbe reso particolarmente difficile la situazione famigliare.

Fanni era stata fermata per l'omicidio e durante l'udienza di convalida, con l'assistenza degli avvocati Fabrizio Pizzitola e Cristina Lombardo, aveva precisato meglio il quadro: "Quello che ho fatto non so neanche come sono riuscita a farlo", aveva detto al gip. Una storia drammatica, di disperazione e di solitudine, nonostante la famiglia dell'imputata sia molto numerosa. Aveva poi spiegato che una decina di giorni prima dell'omicidio la figlia avrebbe avuto una forte febbre e "non dormivamo da dieci giorni". Fanni aveva pure rimarcato, riferendosi alla figlia, che "lei era affettuosa, dolce, ma quando succedevano queste cose diventava ingestibile, se si metteva in testa di fare una cosa la faceva e basta".

Secondo la versione dell'imputata la vittima "voleva uscire a tutti i costi, usando anche la macchina, ma io non volevo perché aveva preso degli psicofarmaci". Non c'era stata alcuna lite o discussione, quella sera, e Fanni aveva ripetuto di aver sorpreso la figlia alle spalle, mentre era seduta sul divano, in salotto. Le avrebbe stretto più volte il cavo elettrico intorno al collo, fino ad ucciderla e poi glielo avrebbe tolto e lo avrebbe posato su un tavolo, dove era stato ritrovato dagli investigatori.