La donna che ha ucciso la figlia al giudice: "Non so dove ho trovato la forza per strangolarla"

"Quello che ho fatto non so neanche come sono riuscita a farlo", è così che stamattina, davanti al gip Marco Gaeta, Sisinia Fanni, conosciuta come "Ina", 74 anni, accusata di aver strangolato con un cavo elettrico ed ucciso sua figlia Maria Cirafici mercoledì sera, ha confermato la confessione già resa al momento del suo fermo durante l'udienza di convalida. Il delitto è avvenuto nella casa di via del Visone in cui le due donne vivevano da sole ed era stata la stessa indagata a chiamare prima i suoi sette fratelli e sorelle e poi la polizia per dire che aveva ammazzato la figlia.

Una storia di disperazione, determinata a dire di Fanni dai problemi di salute della vittima. Il sostituto procuratore Ludovica D'Alessio ha chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre gli avvocati della donna, Fabrizio Pizzitola e Claudia Lombardo, hanno chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice si pronuncerà nelle prossime ore. Per domani, invece, è stata fissata l'autopsia.

Fanni ha spiegato che una decina di giorni prima dell'omicidio la figlia, che sarebbe stata in cura da anni per problemi di depressione, avrebbe avuto una forte febbre e "non dormivamo da dieci giorni". La donna ha sottolineato che "lei era affettuosa, dolce, ma quando succedevano queste cose diventava ingestibile, se si metteva in testa di fare una cosa la faceva e basta". Nello specifico l'indagata ha affermato che "voleva uscire a tutti i costi, usando anche la macchina, ma io non volevo perché aveva preso degli psicofarmaci...". In ogni caso, come già avevano constatato gli inquirenti al loro arrivo nell'appartamento di via del Visone, non ci sarebbe stata una lite tra le due quella sera.

Fanni aveva già raccontato di aver sorpreso la figlia alle spalle, mentre era seduta sul divano, in salotto. Le avrebbe stretto più volte un cavo elettrico intorno al collo, fino ad ucciderla e poi glielo avrebbe tolto e lo avrebbe posato su un tavolo dove gli inquirenti lo avrebbero ritrovato.

La donna stamattina ha aggiunto che la sera prima del delitto sarebbe stata dallo psichiatra con la vittima e che il medico avrebbe prescritto alla figlia un farmaco che non avrebbe mai assunto prima. Maria Cirafici avrebbe preso 10 gocce di mattina ed altre 10 prima di essere ammazzata. Si faranno degli accertamenti anche per capire se questo possa avere influito in qualche modo sul suo decesso.