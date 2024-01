L'omicidio di Lino Celesia dopo la rissa in discoteca, restano in carcere i due fratelli

Restano in carcere i due fratelli fermati dopo l'omicidio di Lino Celesia, avvenuto davanti alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi lo scorso 21 dicembre: con due distinte pronunce, il tribunale del Riesame ha infatti respinto i ricorsi prima di G. O., accusato di detenzione illecita di arma, e poi del minorenne che ha confessato il delitto.

L'inchiesta della polizia, coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vittorio Coppola, è tutt'altro che chiusa, anche se i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona incastrerebbero nitidamente i due indagati: si cercano prima di tutto altri ragazzi senz'altro presenti quella sera per acquisire le loro testimonianze, ma si lavora anche su eventuali responsabilità dei buttafuori, visto che, all'arrivo delle volanti, la scena era stata completamente ripulita e non c'era più alcuna traccia di sangue della vittima.

Secondo la versione fornita dai fratelli, circa un mese prima dello scontro al Notr3, si sarebbero fronteggiati alla Vucciria. Il 21 dicembre, quindi, quando si erano ritrovati faccia a faccia nel locale, per paura, il minorenne avrebbe aperto il fuoco per proteggere il fratello che sarebbe stato aggredito da Celesia. Per il momento non ci sarebbero riscontri a questo racconto, in particolare in relazione alla precedente rissa.