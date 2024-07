"Portò la pistola con cui fu ucciso Lino Celesia al Notr3", condannato un giovane

Quattro anni di carcere, è questa la pena inflitta con il rito abbreviato a G. O., 23 anni, accusato di aver portato e detenuto abusivamente la pistola con cui la notte dello scorso 21 dicembre era stato ucciso un altro giovane, Lino Celesia, ex calciatore del Cep. Del delitto - che avvenne al culmine di una rissa all'interno della discoteca Notr3 di via Calvi - deve rispondere invece il fratello dell'imputato, minorenne al momento del fatto, che sarà processato dal tribunale competente tra qualche settimana.

La sentenza è stata emessa qualche giorno fa dal gup Elisabetta Stampacchia, che ha accolto in parte le richieste del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Vittorio Coppola, che avevano invocato un pena superiore, 6 anni, per l'imputato, difeso dall'avvocato Vanila Amoroso.

In realtà l'arma con cui furono sparati due colpi a Celesia non è mai stata ritrovata e sarebbe stata gettata in mare dopo l'omicidio. Secondo la difesa - ma questa ipotesi non è passata - si sarebbe trattato di una pistola gioccatolo che il minorenne aveva dichiarato di aver acquistato su Telegram e di cui si era poi sbarazzato.

L'omicidio nel cuore della movida, secondo la ricostruzione della Procura, sarebbe avvenuto al termine di una serie di scontri tra diverse comitive di giovani, che già si sarebbero affrontate nelle settimane precedenti, in particolare alla Vucciria. Il giovane che ha sparato ha sempre sostenuto di aver agito per difendersi perché Celesia avrebbe aggredito il fratello e lo avrebbe picchiato. Quando la polizia arrivò sul luogo del delitto, la scena era stata totalmente ripulita.