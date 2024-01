L'omicidio di Lino Celesia dopo la rissa in discoteca, si indaga anche sul ruolo dei buttafuori

Si cercano gli altri ragazzi presenti al momento della rissa, almeno una quindicina, ma si stanno anche vagliando eventuali responsabilità da parte dei buttafuori presenti nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, dove nella notte tra il 20 ed il 21 dicembre, è stato ucciso a colpi di pistola Lino Celesia di 22 anni. Si sta anche verificando se all'interno del locale - come è accaduto in occasione di altri tragici episodi di questo tipo, come l'omicidio del giovane medico Aldo Naro, ammazzato al Goa dello Zen il 14 febbraio 2015 - siano stati impiegati addetti alla sicurezza abusivamente e quindi in nero.

Gli accertamenti che mirano a verificare queste ipotesi sono legati al fatto che al momento dell'arrivo della polizia quella notte la scena era stata ripulita e per strada, dove Celesia era stato raggiunto da due colpi di pistola, non c'era neanche una traccia di sangue. Chi ha provveduto a questa operazione e perché? Alcuni dei buttafuori, sentiti dalla squadra mobile, coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vittorio Coppola, avrebbero minimizzato l'accaduto, dicendo che non sarebbe successo "nulla di grave". Come è stato invece ricostruito, anche con l'ausilio di una serie di video, ci sarebbe stato uno scontro all'interno del locale e poi un fuggi fuggi generale di ragazzi verso l'uscita.

Per il delitto è indagato un diciassettenne che, durante l'udienza di convalida del fermo, ha ammesso le sue responsabilità e sul caso procede quindi la Procura per i minorenni. Il fratello maggiorenne (ha 22 anni) è invece sotto inchiesta per detenzione illegale di arma (aveva una pistola a salve) e procede la Procura ordinaria. Nessuna delle armi è stata ritrovata e sono stati gli stessi fratelli (sono entrambi difesi dall'avvocato Vanila Amoroso) ad ammettere di esserne sbarazzati.

Secondo la loro versione, circa un mese prima dello scontro al Notr3 ci sarebbe stata una rissa alla Vucciria a cui avrebbe preso parte anche Celesia e, per paura, quando l'avrebbero visto nella discoteca la sera del 21 dicembre, il minorenne avrebbe aperto il fuoco per proteggere il fratello. Al momento, però, di questo precedente scontro non emergerebbe alcuna traccia negli accertamenti compiuti dagli investigatori, così come non ci sarebbe alcun legame tra l'omicidio ed eventuali questioni legate allo spaccio di droga o alla gestione di locali.