L'anziano ucciso a coltellate per aver negato un prestito: l'imputato condannato a 14 anni

Quattordici anni di reclusione. E' questo il verdetto per Nazzareno Monte, 75 anni, imputato per l'omicidio di Leonardo Lauriano, 88 anni, colpito con decine di coltellate e ritrovato cadavere il 5 novembre del 2021 nel suo garage di via Marconi a Partinico. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise dopo quasi 12 ore di camera di consiglio. I giudici hanno ritenuto insussistenti le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi ed hanno concesso lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato.

L'imputato - difeso dall'avvocato Salvatore Causarano del Foro di Roma - si è sempre professato innocente, riferendo di aver visto un uomo entrare in quel garage che peraltro avrebbe spinto anche lui. Ma i giudici non gli hanno creduto ed hanno invece ritenuto in parte provate le tesi dell'accusa, rappresentata dai sostituti procuratori Alfredo Gagliardi e Renza Cescon, che avevano tuttavia chiesto l'ergastolo. La Corte ha anche riconosciuto una provvisionale ai parenti della vittima (nella foto), costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Antonio Ficarra e Nicola Degaetano.

Dietro all'omicidio, secondo l'accusa, ci sarebbe una questione di soldi. In particolare Monte avrebbe chiesto un prestito di 53 mila euro a Lauriano, in modo da potersi riprendere la casa che per un debito aveva perso e che era finita all'asta. Per ricostruire il delitto si sono rivelate importanti le immagini riprese da alcune telecamere, che avevano inquadrato anche l'auto dell'imputato vicino al garage.

L'anziano - che venne arrestato il 4 luglio dell'anno scorso - ha sempre negato di essere l'autore dell'omicidio, spiegando di aver visto uno sconosciuto nel luogo in cui fu ritrovato il cadavere della vittima: "Piglia e mi affaccia uno - aveva raccontato - che era nascosto dietro una Punto, mi diede una spinta forte e io andai a sbattere la testa nel coso della saracinesca e scappò, correva come un aereo. Io non ho potuto chiamare nessuno, mi presi di panico, me ne sono andato. Lauriano - aveva detto - non se la meritava una cosa come questa".

L'imputato durante l'udienza preliminare aveva chiesto di essere processato con il rito abbreviato, ma inizialmente - visto che la Procura gli contestava due aggravanti - l'istanza era stata respinta. Monte era stato così rinviato a giudizio, ma al termine del dibattimento la sua difesa è riuscita a dimostrare che non avrebbe agito né con premeditazione né per futili motivi. Venendo meno le aggravanti i giudici hanno quindi applicato lo sconto sulla pena previsto dall'abbreviato.