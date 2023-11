L'anziano ucciso a coltellate per aver negato un prestito, chiesto l'ergastolo per l'imputato dell'omicidio

Lo avrebbe ucciso, sferrando decine di coltellate, perché avrebbe rifiutato di prestargli 53 mila euro, una somma che gli avrebbe permesso di recuperare la sua casa, persa per un debito e finita all'asta. Ad armare la mano di Nazzareno Monte, 75 anni, contro Leonardo Lauriano di 88, il 5 novembre del 2021 a Partinico, sarebbe stata quindi una questione economica. Per l'imputato, nelle scorse settimane, la Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo. La sentenza dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e i sostituti procuratori Renza Cescon e Alfredo Gagliardi, che sostengono l'accusa, in seconda battuta, hanno anche chiesto alla Corte d'Assise, vista l'età dell'imputato, di infliggergli la pena più bassa di 24 anni di reclusione.

Lauriano venne trovato senza vita nel suo garage di via Marconi, con una cinquantina di coltellate inferte tra il torace e la gola. Il corpo dell'anziano si trovava tra la portiera e il sedile di un'auto. Con le prime indagini erano state individuate alcune impronte e ritrovato anche un paio di occhiali e, dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, sarebbe stato poi ricostruito il percorso dell'auto della vittima e dalla Bmw di Monte e anche individuato un testimone che avrebbe incrociato l'imputato in un orario compatibile con quello dell'omicidio: "D'istinto mi fermai - aveva messo a verbale l'uomo - per domandargli se stesse bene perché aveva assunto una posizione strana. Immediatamente mi disse che era abbattuto perché aveva perso la casa all'asta. Era talmente sconvolto che quasi si metteva a piangere".

Contro Monte c'erano poi anche delle intercettazioni, ma lui ha sempre respinto le accuse sostenendo che avrebbe visto una persona andare verso il garage, che si sarebbe avvicinato e si sarebbe accorto di Lauriano a terra: "Piglia e mi affaccia uno - aveva riferito - che era nascosto dietro una Punto, mi diede una spinta forte e io andai a sbattere la testa nel coso della saracinesca e scappò, correva come un aereo. Io non ho potuto chiamare nessuno, mi presi di panico, me ne sono andato. Lauriano non se la meritava una cosa come questa".