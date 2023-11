"Voglio giustizia per mia figlia uccisa mentre era incinta, mi pento di averle insegnato la fiducia"

"Mia figlia era una ragazza solare, amica di tutti, credeva nelle persone e aveva fiducia in tutti. E mi do la colpa proprio di questo, di averle insegnato a fidarsi degli altri". Sono parole amare e sofferte quelle di Anna Maria Di Piazza, la madre di Ana Maria Lacramioara Di Piazza, la trentenne di Giardinello uccisa il 22 novembre del 2019 mentre era al quarto mese di gravidanza da un imprenditore di Partinico, Antonio Borgia, che con lei aveva una relazione extraconiugale. "Non mi aveva parlato di questa relazione - spiega la madre della vittima - penso per non darmi un dispiacere. Era una ragazza indipendente, risolveva le sue cose da sola, ma se mi avesse detto ciò che la preoccupava, se me ne avesse parlato, avrei potuto aiutarla, come sempre avevo fatto, avremmo potuto evitare ciò che è accaduto...".

Ed è proprio per questo che Di Piazza alle ragazze e alle donne che vivono situazioni complesse e di violenza dice semplicemente: "Parlate, parlate, parlate, parlate...". La morte di sua figlia, ripresa in parte da una telecamera di sorveglianza, è stato un assassinio atroce, con l'imputato - reo confesso, condannato prima all'ergastolo e poi, in appello, a 19 anni e 4 mesi e per il quale la Cassazione ha ordinato un nuovo processo - che riacciuffa la ragazza che cerca di sfuggirgli, accoltellandola ripetutamente. Fu lui stesso a raccontare di averle dato alla fine un colpo alla testa per finirla e "per non farla soffrire". Borgia ha sempre sostenuto la tesi del "raptus". Una storia agghiacciante, in cui perse la vita ovviamente anche il bambino che la vittima portava in grembo.

Ana Maria Lacramioara Di Piazza era però già madre di un altro bambino. Che è rimasto orfano e che sta crescendo con sua nonna: "Dover crescere suo figlio - spiega Di Piazza - mi ha aiutata molto per andare avanti, vivo per lui, da sola davvero non so cos'avrei fatto... Non è facile, però, e lui sa perfettamente ciò che è accaduto a sua madre. E' un percorso molto complicato e lentamente stiamo cercando di venire fuori dalla fase più critica, in cui mio nipote si era completamente chiuso in se stesso...". E aggiunge: "Mi chiede com'era sua mamma, cosa faceva, ma non parliamo mai di ciò che è successo perché stiamo troppo male entrambi. E dobbiamo trovare invece la forza di andare avanti...".

Il caso dell'omicidio di Ana Maria Lacramioara Di Piazza ha fatto discutere anche in relazione alle sentenze emesse finora a carico di Borgia. In primo grado, infatti, era stato condannato all'ergastolo e la Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino) aveva parlato senza mezzi termini del delitto come di "un gesto tribale compiuto dall'imputato per salvare la sua immagine di uomo rispettabile". In secondo grado, però, la Corte d'Assise d'Appello presieduta da Mario Fontana (a latere Michele Calvisi) fu di avviso diverso e non ritenne sussistenti le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei futili motivi, facendo così scendere la pena - anche grazie allo sconto previsto a quel punto dal rito abbreviato - a 19 anni e 4 mesi. Per i giudici Borgia non avrebbe agito per motivi futili, in quanto avrebbe avuto il timore che la moglie scoprisse la relazione extraconiugale e anche la gravidanza della vittima, ma per tutelare se stesso e la sua famiglia da quella eventuale scoperta. Un verdetto che è stato annullato con rinvio dalla Cassazione.

"Questa situazione è un incubo - dice ancora la madre della vittima - cerco di non pensarci, ma è impossibile. Io sono sostanzialmente sola e devo farmi forza da sola. Vorrei almeno una giustizia vera per mia figlia, una giustizia piena, senza attenuanti...".