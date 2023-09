Uccise l'amante incinta a coltellate: condanna a 19 anni annullata, l'imputato rischia di nuovo l'ergastolo

Non passa il vaglio della Cassazione la condanna a 19 anni e 4 mesi inflitta in appello all'imprenditore di Partinico Antonino Borgia per l'omicidio della donna con la quale aveva una relazione extraconiugale e che era incinta di 4 mesi al momento del delitto, il 22 novembre del 2019, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, di appena 30 anni, madre di un altro figlio rimasto orfano. Una sentenza con cui era stato cancellato l'ergastolo rimediato dall'imputato in primo grado, che aveva suscitato molta indignazione e che adesso la prima sezione della Suprema Corte, accogliendo il ricorso della Procura generale, ha deciso di annullare con rinvio limitatamente alla sussistenza di due aggravanti: la premeditazione e i motivi abietti e futili.

Processo da rifare

In sostanza si dovrà celebrare un nuovo processo d'appello durante il quale, data per assodata la responsabilità dell'uomo per l'uccisione della giovane (di origine romena ma residente da anni a Giardinello), occorrerà nuovamente verificare se abbia agito preparando l'omicidio e se le ragioni che lo hanno spinto ad agire, ovviamente senza giustificare il delitto, siano tali da "destare profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media normalità". Non sono dettagli perché era stato proprio il venir meno di queste aggravanti che aveva portato i giudici a riconoscere il diritto dell'imputato di essere processato con il rito abbreviato (richiesta che non può essere accolta se appunto sussistono delle aggravanti) e che avevano ridotto in maniera molto significativa la pena.

La decisione della Cassazione è stata accolta favorevolmente dalla madre della vittima, che è parte civile assieme al nipote con l'assistenza dell'avvocato Angelo Coppolino, e che spera di poter avere ora piena giustizia.

L'omicidio dell'amante scomoda e la tesi del "raptus"

Secondo le indagini coordinate all'epoca dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Chiara Capoluongo, Borgia - sposato e padre di tre figli - quella mattina di novembre di 4 anni fa avrebbe pianificato di sbarazzarsi dell'amante rimasta incinta e diventata scomoda. L'uomo - come documentato da alcune telecamere di sorveglianza - aveva accoltellato a più riprese la vittima, che era anche riuscita a sfuggirgli, salvo essere riacciuffata, ricaricata nel furgone dell'imprenditore, e poi finita ("per non farla soffrire", aveva detto) con un colpo alla testa. Il cadavere era stato poi sepolto in campagna e Borgia era tranquillamente andato prima dal barbiere, poi al bar e persino al commissariato di Partinico perché aveva bisogno di alcuni documenti.

Lui, difeso dall'avvocato Salvatore Bonnì, ha però sempre sostenuto di aver agito in preda a un "raptus" e che la ragazza lo avrebbe ricattato, minacciando di rivelare alla moglie la loro relazione. Per questo avrebbe "perso la testa" e l'aveva uccisa. Durante il processo di primo grado si era pure detto "pentito", consapevole di aver "rovinato due famiglie": nessun giudice gli ha però mai concesso per questo le attenuanti generiche.

La sentenza di primo grado

Per la Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino), in primo grado, non c'era stato alcun dubbio sulle responsabilità di Borgia e i giudici non avevano esitato a scrivere che Borgia aveva eliminato l'amante con "un gesto tribale per salvare la sua immagine di uomo rispettabile". Avevano ritenuto sussistenti tutte le aggravanti, la premeditazione, i motivi abietti e futili e pure la crudeltà (l'imputato aveva ucciso la vittima con dieci coltellate). E non credettero alla tesi del raptus portata avanti da Borgia: nelle intercettazioni in carcere, infatti, emergeva tutto il disprezzo con cui l'imprenditore parlava della vittima, chiamandola "troia", "buttana", "questa", ritenendo giusto di averle "schiacciato la testa" perché "era romena e mi chiedeva il pizzo, mi ha portato all'esaurimento". Dava persino lezioni al figlio da dietro le sbarre: "Una femmina - lo avvertiva - a corromperti ci vuole tanto, un pelo di capello". Per questo Borgia era stato condannato all'ergastolo il 2 aprile del 2021, senza alcun tipo di sconto.

La sentenza d'appello

Di diverso avviso era stata però la Corte d'Assise d'Appello presieduta da Mario Fontana (a latere Michele Calvisi) che aveva deciso di ridurre la condanna a 19 anni e 4 mesi (partendo da una pena base di 31 anni e mezzo e applicando lo sconto di un terzo previsto col rito abbreviato), facendo cadere tutte le aggravanti. Per i giudici l'imputato aveva ucciso Ana Maria Lacramioara Di Piazza, ma senza premeditazione (avrebbe scelto un luogo e delle modalità diversi) e senza crudeltà (se aveva sferrato 10 coltellate - sostenevano in sintesi i giudici nelle motivazioni della sentenza emessa il 7 ottobre dell'anno scorso - sarebbe stato solo perché la vittima aveva cercato di fuggire e non per il semplice gusto di farla soffrire). Ciò che fece più discutere, però, fu il mancato riconoscimento dei motivi abietti e futili: secondo la Corte, infatti, Borgia avrebbe agito per il timore che la moglie scoprisse la relazione clandestina con la trentenne e pure la gravidanza e, uccidendola, avrebbe voluto tutelare se stesso e la sua famiglia dalle conseguenze di quella eventuale scoperta.

In quest'ottica, per esempio, le parole dell'imputato alla moglie con cui "rappresentava se stesso come il risoluto castigatore" e "vantandosi di aver scupolosamente programmato la morte della vittima ('io già avevo la legna, tutto preparato... io lo sapevo cosa dovevo fare... la facevo scomparire completamente... avevo anche preparato l'acido cloridrico per poi...') non andavano intese - secondo i giudici di appello - come una confessione e per dimostrare la premeditazione, ma come "chiaramente dettate dall'esigenza di giustificare la sua condotta fedifraga, sminuendone il significato" agli occhi della donna che aveva sposato e che gli aveva dato 3 figli.

L'annullamento con rinvio della Cassazione

La Cassazione adesso ha riconosciuto che l'omicidio fu commesso da Borgia e senza crudeltà, ma non è stata affatto convinta dalle argomentazioni fornite dai giudici d'appello per eliminare le altre due aggravanti. Per questo, nel nuovo processo d'appello, occorrerà chiarire questi punti e di conseguenza rideterminare anche la pena.