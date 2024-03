Solidarietà del Pd dopo la morte di Kitim Cessay: "Serve una commissione contro la violenza nel centro storico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il circolo Pd Centro Storico David Sassoli esprime massima solidarietà alla famiglia del giovane gambiano Kitim Cessay deceduto in seguito ad un accoltellamento nella zona di Porta Sant'Agata. "Condanniamo fermamente ogni atto di violenza, fisica e non, fenomeni di odio, razzismo e xenofobia ed evidenziamo il clima di forte insicurezza cittadina specialmente in centro storico", si legge in una nota.

"Confidiamo nella giusta attenzione da parte del sistema giudiziario affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia, e che anche grazie alla presenza delle telecamere si possa fare piena luce su questo orribile omicidio. Questi episodi contribuiscono a minare le fondamenta della civile e pacifica convivenza. Si ribadisce pertanto l'opportunità, già espressa in aula consiliare ed al presidente della prima circoscrizione, di istituire una commissione speciale per il contrasto ai fenomeni criminali in atto ed il loro continuo accrescersi che non possono lasciarci inoperosi ancora", dichiara la segretaria del circolo e consigliere prima circoscrizione, Tiziana Calabrese.