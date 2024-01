In un video il pestaggio di Balestrate, l'indagato per omicidio: "Mi ha aggredito lui, neanche sapevo fosse morto"

"Non so perché mi abbia aggredito, non ho mai avuto motivi di scontro con lui, quando sono andato via neanche sapevo fosse morto", è così che ha spiegato Andrea Cangemi, 20 anni, dopo essere stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso un ragazzo della sua stessa età, Francesco Bacchi, non lontano dalla discoteca Medusa di Balestrate. La scena dell'omicidio preterintenzionale è stata ripresa integralmente dalle telecamere di sorverglianza e, secondo la difesa dell'indagato, rappresentata dall'avvocato Bartolomeo Parrino, proprio nei video ci sarebbe la prova che Cangemi non avrebbe voluto uccidere la vittima e che si sarebbe "solo difeso da un'aggressione improvvisa ed inspiegabile".

Secondo la versione del giovane, intorno alle 2.30/3 di domenica sarebbe uscito dal locale per tornare a casa e avrebbe incrociato un gruppo di 6 o 7 giovani che lo avrebbero spintonato. Sotto inchiesta per rissa aggravata ci sono infatti proprio altre cinque ragazzi, di cui due minorenni. Cangemi afferma di non conoscere queste persone e di non sapere cosa volessero da lui. Sta di fatto - così ha messo a verbale - che "all'improvviso" sarebbe spuntato Bacchi, che gli avrebbe dato "due schiaffi e forse un pugno" e che lui avrebbe reagito spintonandolo e dandogli un calcio, facendolo cadere. Quando avrebbe visto che la vittima avrebbe provato a rialzarsi "per difendermi gli ho dato un altro calcio", che avrebbe raggiunto Bacchi tra la gola e il torace. Un racconto che convergerebbe con quanto ripreso dalle telecamere.

Cangemi - a riprova, dice la sua difesa, che non avrebbe avuto alcuna intenzione di uccidere il suo coetaneo - sarebbe quindi andato via e avrebbe appreso della morte di Bacchi soltanto quando i carabinieri si sono presentati a casa sua per fermarlo. Restano però molti dettagli da chiarire: l'indagato per esempio non sa dire se all'interno del locale ci fossero state delle discussioni prima che lui andasse via e non si comprende al momento quale sarebbe - se c'è - il collegamento tra il gruppo che lo avrebbe spintonato inizialmente e Bacchi.

L'autopsia, che sarà eseguita in questi giorni, dovrà chiarire se il giovane sia morto per i calci ricevuti oppure battendo la testa a terra. In ogni caso il procuratore aggiunto Ennio Petrigni, che coordina le indagini dei carabinieri, al momento contesta appunto l'omicidio preterintenzionale e non quello volontario. Nelle prossime ore sarà inoltre fissata l'udienza di convalida del fermo.