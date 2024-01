L'omicidio davanti alla discoteca di Balestrate, l'indagato lascia il carcere e va ai domiciliari

Il video della rissa in cui è morto nella notte tra sabato e domenica scorsi Francesco Bacchi, 20 anni, è stato visionato stamattina durante l'udienza di convalida del fermo a carico di Andrea Cangemi, 20 anni anche lui, accusato di rissa aggravata e di omicidio preterintenzionale: come ha ammesso lui stesso, non lontano dalla discoteca Medusa di Balestrate, ha dato un calcio alla vittima dopo essere stato aggredito. Calcio che è stato fatale per il giovane (ma sarà l'autopsia fissata per domani,18 gennaio, a confermarlo). E l'indagato ha confermato questa versione davanti al gip Claudio Emanuele Bencivinni.

Non solo. Il ragazzo, assistito dall'avvocato Bartolomeo Parrino, ha anche identificato diverse persone riprese dalle telecamere e che in qualche modo erano presenti al momento dello scontro. La difesa ha chiesto al giudice una misura meno afflittiva del carcere, mentre il sostituto procuratore Alessandro Macaluso, che coordina l'inchiesta assieme all'aggiunto Ennio Petrigni, ha ribadito l'esigenze che il giovane resti in cella. Il gip ha poi deciso di concedere gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta del suo legale.

Altre cinque persone, di cui due minorenni, sono al momento indagate per la rissa, della quale per ora non si conosce il motivo né ha saputo indicarlo Cangemi, come ha detto al giudice anche stamattina. Secondo la sua versione, mentre si stava allontanando dal locale intorno alle 2.30/3 di domenica (14 gennaio), un gruppo composto da 6 o 7 ragazzi lo avrebbe spintonato. In quel momento - come ha chiarito al gip visionando le immagini - sarebbe stato presente anche un amico della vittima. Dal video emergerebbe anche che Bacchi in un primo momento si sarebbe allontanato. In base al racconto di Cangemi, sarebbe però tornato indietro all'improvviso e gli avrebbe dato due schiaffi, probabilmente - questa è l'ipotesi della difesa - per difendere l'amico. L'indagato avrebbe reagito con un calcio, facendo cadere Bacchi a terra. La vittima avrebbe cercato di rialzarsi e per neutralizzarlo e difendersi, Cangemi gli avrebbe sferrato un altro calcio, tra il collo e il torace.

Il ventenne ha riferito di essere poi andato via e di aver appreso che il coetaneo era morto soltanto molto più tardi, cioè quando i carabinieri si erano presentati a casa sua per fermarlo. Ha subito ammesso i fatti e ricostruito l'accaduto, anche con l'aiuto del video che riprenderebbe nitidamente tutta la scena.

Aggiornato alle 16.58 del 17 gennaio 2024 con la concessione degli arresti domiciliari