Accusato e poi assolto dall'omicidio dell'avvocato Fragalà: sarà risarcito per i 3 anni passati in carcere

Fu detenuto ingiustamente e dovrà essere risarcito con circa 300 mila euro. Questa è la decisione della Cassazione per Francesco Paolo Cocco, che venne arrestato per l'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà, in seguito alle dichiarazioni del pentito Francesco Chiarello, e poi del tutto assolto dalle gravi accuse. I giudici hanno respinto il ricorso della Procura generale, secondo cui, nonostante l'assoluzione, il periodo trascorso in carcere dall'imputato - più di tre anni - sarebbe stato comunque giusto.

Cocco, che peraltro è il genero di uno dei condannati per il delitto, Salvatore Ingrassia, rimase in cella dal 15 marzo del 2017 al 20 marzo del 2020. A metterlo nei guai furono le affermazioni del collaboratore di giustizia (poi ritenuto inattendibile dai giudici) che lo accusò di aver partecipato al feroce pestaggio che portò tre giorni dopo alla morte il penalista, il 26 febbraio del 2010. Ma, come accertato dalle sentenze ormai definitive, Cocco in via Nicolò Turrisi, dove Fragalà venne preso a bastonate, quel giorno non c'era mai stato. Cocco fu anche scagionato da un altro imputato, che decise di collaborare con i pm (anche se non fu mai ritenuto credibile dalla Procura), Antonio Siragusa, che si autoaccusò del delitto ed escluse la presenza di Cocco.

Oltre a queste dichiarazioni, i carabinieri captarono pure alcune intercettazioni, in cui Cocco parlava con la moglie: "Per il fatto dell'omicidio - diceva - può essere che mi vengono a carcere... che c'ero pure io esce... Il compleanno non lo festeggeremo, ti giuro".

Per l'omicidio sono stati condannati definitivamente Antonio Abbate (30 anni), Francesco Arcuri (24 anni), Ingrassia (22 anni) e Siragusa (14 anni). Mentre è stato del tutto assolto anche un altro imputato, Francesco Castronovo.