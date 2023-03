La figlia dell'avvocato Fragalà: "Dopo 13 anni finalmente la verità: mio padre ucciso perché libero"

"Siamo felici perché dopo 13 anni è stata definitivamente stabilita la verità, o almeno una parte di essa, sull'uccisione di mio padre, riconoscendo che è stato ammazzato dalla mafia per la sua professione e per dare un avvertimento a tutta l'avvocatura palermitana. Mio padre era un uomo e un avvocato libero, che non si faceva condizionare da nessuno, figuriamoci da Cosa nostra". E' il commento di Marzia Fragalà, figlia del penalista morto in seguito ad un barbaro pesaggio il 26 febbraio del 2010 e per il cui omicidio poco fa la Cassazione ha emesso la sentenza definitiva.

Marzia Fragalà, che diventò avvocato penalista pochi giorni dopo il delitto, rimarca che "mancano ancora i mandanti e che speriamo che un giorno si possa arrivare anche a loro". Secondo il pentito Antonino Siragusa, che ha confessato di aver partecipato all'agguato, l'omicidio sarebbe stato commesso su ordine del boss di Porta Nuova Gregorio Di Giovanni. La Procura aveva anche aperto un fascicolo a suo carico, ma poi, non trovando riscontri ed elementi sufficienti, l'inchiesta era stata archiviata.