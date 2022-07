L'omicidio di Pippo u soldato, assolti i due fratelli indagati

Resta irrisolto l’omicidio di Pippo u’ soldato, assassinato il 10 marzo 1992 a Palazzo Adriano. I fratelli Vincenzo e Salvatore Di Pisa sono stati assolti dall’accusa di omicidio dalla prima sezione della Corte d’Assise presieduta da Sergio Gulotta. Non sono loro ad avere ucciso Giuseppe Filippello. E' stata la stessa Procura a chiedere l’assoluzione degli imputati.

Filippello, 45 anni, fu crivellato da un colpo di fucile calibro 12 al centro del petto mentre si apprestava a tornare nella propria abitazione di Palazzo Adriano, paese noto alle cronache per essere stato il naturale set del film Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” (il paese è stato poi sciolto per mafia nell’ottobre 2016).

Rosalia Di Pisa, sorella dei due indagati intercettata, mentre era in caserma insieme ai fratelli per essere interrogata, disse: "A Filippello tu lo isti ad ammazzari. A quello l'ha fatto girare e gli ha sparato... il bello è che il motivo lo avevano... due giorni prima era successo quello che era successo... più di una volta lo avevano minacciato a quello". Le lunghe indagini avevano portato i carabinieri verso i fratelli Di Pisa, che erano finiti in cella il 3 luglio 2017. Un cold case che sembrava risolto dopo venticinque anni. Ma l’ipotesi che il delitto fosse la conseguenza del danneggiamento nella concessionaria dei fratelli Di Pisa, avvenuto pochi giorni prima del delitto, non ha trovato riscontro processuale.