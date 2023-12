"Rasò a zero un giovane, filmò tutto e inviò il video": raid contro uno dei condannati per l'omicidio Burgio

Avrebbe rasato a zero i capelli di un ragazzo "per scommessa" e avrebbe anche filmato la scena, facendo poi girare il video tra i suoi contatti. La "prodezza" sarebbe stata compiuta da Giovanni Battista Romano - il giovane condannato assieme allo zio Matteo Romano, a 18 anni di carcere per aver ucciso Emanuele Burgio, al culmine di una lite, il 31 maggio del 2021 alla Vucciria - e avrebbe dovuto essere punito. A prendere parte alla spedizione, ci sarebbe stato anche Salvatore Incontrera, figlio del boss della Zisa, Giuseppe, ammazzato anche lui a colpi di pistola il 30 giugno dell'anno scorso. Il gruppo, però, sarebbe stato allontanato da Domenico Romano, padre di Giovanni Battista, imputato pure lui per il delitto Burgio e poi assolto, che nella piazza del Borgo Vecchio lo avrebbe rincorso brandendo una pistola.

"Episodio inquietante, ma non c'entra col delitto della Vucciria"

L'episodio - che viene definito "inquietante" - emerge dalle motivazioni della sentenza relativa all'omicidio della Vucciria, depositate ieri, e risale al primo novembre del 2020. La Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino) riporta la vicenda perché è entrata nel processo su richiesta della Procura - l'accusa è stata sostenuta dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Gaspare Spedale e Giovanni Antoci - per dimostrare che anche Domenico Romano potesse essere pienamente coinvolto nello scontro fatale con Burgio. I giudici sono stati di avviso diverso ritenendo che "l'episodio indubbiamente valga a confermare la allarmante caratura delinquenziale di tutti e tre gli imputati, una loro inquietante propensione alla violenza ed alla intimidazione, anche avvalendosi di armi: ma, a parere della Corte - si legge nella sentenza - in disparte da suggestioni derivanti dalle analogie con il fatto per cui è processo, nessun significativo elemento può dallo stesso desumersi al fine di comprovare il coinvolgimento di Domenico Romano anche nell'omicidio di Burgio".

"Evitato il peggio perché la pistola si è inceppata"

La storia della "scommessa" è venuta fuori da un'altra inchiesta, "Vento", quella contro il clan di Porta Nuova che scattò subito dopo l'uccisione di Incontrera e che aveva portato anche all'arresto del padre di Burgio, Filippo. E nel mandamento l'uccisione del giovane aveva fatto molto discutere e, come era già emerso dalle intercettazioni, avrebbe dovuto essere vendicata nelle intenzioni dello stesso Incontrera. La scena con Domenico Romano che impugna la pistola contro i ragazzi è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza ed erano state poi captate delle telefonate in cui uno dei bersagli, Salvatore Incontrera, riferiva al padre l'accaduto. In un'altra conversazione era poi lo stesso boss ucciso a dire che si sarebbe evitato il peggio solo perché la pistola di Romano "si era inceppata".

La versione dei Romano

Durante il processo per l'omicidio di Emanuele Burgio sono stati i Romano, imputati, a raccontare cosa sarebbe accaduto quella sera al Borgo, riferendo della rasatura dei capelli e del video e anche dell'arrivo di Salvatore Incontrera con degli amici per picchiare l'autore del fatto, cioè Giovanni Battista Romano che, a dire del padre Domenico, sarebbe stato anche colpito con un pugno. Per questo, proprio Domenico Romano avrebbe tirato fuori la pistola che sarebbe stata a salve ed inseguito i presunti aggressori. Poi il caso sarebbe rientrato perché pochi giorni dopo Giovanni Battista Romano avrebbe chiarito la questione con Salvatore Incontrera e non ci sarebbero state altre conseguenze.

La moglie dell'imputato con l'arma giocattolo in tribunale

Per dimostrare che quell'arma fosse un giocattolo, la moglie di Domenico Romano ne ha addirittura portata una in aula per mostrarla alla Corte durante il dibattimento per l'omicidio Burgio, sostenendo che fosse quella utilizzata nella piazza del Borgo il primo novembre del 2020. I giudici, però, non hanno creduto a questa versione, anche se hanno deciso di non ritenere rilevante l'intera faccenda per imputare delle responsabilità all'imputato in relazione al delitto della Vucciria.

I desideri di vendetta: "Me l'hanno ammazzato come un cane"

"Me l'hanno ammazzato come un cane, u picciriddu mio, quanto mi manca, mi hanno distrutto la vita questi figli di p...", diceva nelle intercettazioni il padre di Burgio, già condannato in passato perché avrebbe favorito la latitanza del boss Gianni Nicchi. E il suo dolore non aveva lasciato indifferenti i boss di Porta Nuova, tanto che Giuseppe Incontrera imputava una sorta di "omesso controllo" a Leonardo Marino, che avrebbe avuto in mano la piazza di spaccio della Vucciria, e avrebbe sottovalutato gli screzi tra i Romano ed Emanuele Burgio. Marino, dopo il rimprovero, si sarebbe messo subito a disposizione: "Mettiti in motore con me che gli andiamo ad ammazzare pure i nipoti, io questo gli dico".

Le preoccupazioni del boss: "Ho il cervello azzannato"

E il 3 giugno del 2021, cioè tre giorni dopo l'uccisione di Burgio, sembrava chiaro a Porta Nuova che il delitto andasse vendicato: "Domani esce suo padre - diceva Incontrera a Marino - da te viene per dirti: 'Leo, ma che minchia hai aggiustato? Hanno ammazzato a mio figlio'... Filippo (Burgio, ndr) era voluto bene da tutto il mondo, questi carcere non se ne fanno. Filippo dice: 'Perché hanno ammazzato a mio figlio? Che ha fatto? A me dovevano ammazzare... Mio figlio, 25 anni...', Leo, non si può sentire, non si può chiarire, non si può vedere". E aggiungeva: "Ha una settimana che non dormo, forse lo spavento. Sono confuso, ho il cervello azzannato, ti giuro questi bambini e a quanto vuoi bene a tua moglie ed ai tuoi figli... E domani ci arriva una notizia di queste: 'Hanno ammazzato a tuo figlio', mi devi credere... Ma come si sopporta una notizia di queste? Se ne devono andare questi bastardi!".