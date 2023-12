Nella giungla della Vucciria, tra soprusi e pistole: ecco come e perché è stato ucciso Emanuele Burgio

Non uno dei più suggestivi centri storici d'Europa, ma una specie di giungla dove il rispetto delle regole è quasi inesistente e dove si arriva alle mani e alle testate - persino a morire assassinati a colpi di pistola - per essere stati sfiorati da uno specchietto, dove vige la legge del più forte e sembra che l'unica cosa che importi è prevaricare con arroganza sugli altri. E' questo il quadro che emerge dalle 86 pagine con cui la prima sezione della Corte d'Assise motiva la sentenza relativa all'omicidio di Emanuele Burgio, avvenuto la notte del 31 maggio del 2021 alla Vucciria, e con cui - a giugno scorso - sono stati condannati a 18 anni di reclusione Matteo Romano e il nipote Giovanni Battista, mentre è stato assolto il padre di quest'ultimo, Domenico Romano.

"Ho fatto del male a questa persona, buonanima..."

Anche se gli imputati definiscono "buonanima" il giovane ucciso con tre colpi di pistola in via dei Cassari è dalle parole di uno di loro, quello che materialmente ha sparato, Matteo Romano, che alla fine emerge anche lo spirito di rivalsa: "Ho capito dopo la disgrazia che ho fatto, il male che ho fatto a questa persona, buonanima, che non c'è più, alla sua famiglia, il male che mi sono fatto io, alla mia famiglia, dopo un'ora, un'ora e mezza io ho capito... Sono sceso di nuovo sulla terra: 'Ma che ho fatto? Mi sono andato a rovinare e ho rovinato un figlio di madre... Poi (Burgio, ndr) si mise in posizione, siccome già mi bruciano le carni dei suoi pugni che ho preso tre anni prima, con questa arma maledetta nelle mani... Mi si è spento il cervello e ho sparato".

"Motivi futili, violenza comune: l'omicidio si poteva evitare"

La Corte, presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino), ritiene che il delitto, maturato al culmine di una "animata discussione", nata "per motivi sostanzialmente futili" sia frutto di "una violenza non mafiosa, ma 'comune'", e che si sarebbe potuto evitare perché "le immagini (delle telecamere di sorveglianza, ndr) mostrano chiaramente che è Burgio ad avvicinare i Romano", circostanza senza la quale "il fatto non sarebbe avvenuto, almeno nei termini e nei modi con i quali è effettivamente avvenuto".

I giudici, accogliendo anche una parte delle tesi degli avvocati degli imputati, Giovanni Castronovo, Vincenzo Giambruno e Raffaele Bonsignore, non hanno ritenuto sussistenti né l'aggravante della premeditazione né quella delle modalità mafiose e questo ha comportato il riconoscimento degli sconti previsti dal rito abbreviato, al quale altrimenti i Romano non avrebbero potuto accedere. La Procura, rappresentata dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Gaspare Spedale e Giovanni Antoci, aveva invocato l'ergastolo per i tre. La famiglia della vittima (il padre Filippo è stato condannato in passato per aver favorito la latitanza del boss Gianni Nicchi ed è nuovamente sotto processo per mafia) non si è costituita parte civile.

Come si uccide un uomo in 27 minuti

Alla base del processo - prova regina - ci sono proprio le immagini riprese da diverse telecamere del centro storico, che hanno inquadrato tutto, dall'arrivo dei Romano alla Vucciria quella sera, fino all'omicidio e alla fuga. Un'azione durata complessivamente appena 27 minuti, da mezzanotte e 26 a mezzanotte e 53. Immagini così nitide e precise che, come scrivono i giudici, si scorgerebbe persino il movimento con cui Giovanni Battista Romano avrebbe preso la pistola dalla cintola dei pantaloni, avrebbe "scarrellato" per mettere il colpo in canna e poi "dopo uno sguardo d'intesa" con lo zio Matteo, gliel'avrebbe passata. Dai video, come ricostruisce la Corte, intorno a mezzanotte e 50 si vede il gruppo composto dai Romano e da alcuni amici passare vicino a Burgio e quest'ultimo che li raggiunge "e faceva segno più volte con il braccio al loro indirizzo, come per invitarli a seguirlo". Un minuto dopo la vittima assieme a un amico e a Giovanni Battista Romano "si dirigevano, camminando l'uno accanto all'altro, verso via dei Tintori percorrendo via dei Cassari" e "Burgio è al centro tra gli altri due", mentre "poco distante si notava Matteo Romano che li seguiva. Più in lontananza, compariva la sagoma di Domenico Romano, non coinvolto nella discussione", accompagnato da altre due persone.

La discussione, la pistola e la vittima che si agita

Dalle immagini si vede poi che tutti si fermano davanti a un locale e "alle 0.51 Giovanni Battista Romano si posiziona alla sinistra dello zio Matteo: ed è inequivocabilmente percepibile come in tale brevissimo spostamento Giovanni Battista si giri in direzione dello zio, guardandolo e scambiando con lui anche qualche parola". A quel punto "Giovanni Battista Romano metteva la mano destra dietro alla schiena, all'altezza della cintola dei pantaloni, dalla quale pochi attimi dopo estraeva una pistola semiautomatica, che manteneva nascosta dietro la schiena, all'altezza dei glutei" e poi "mentre teneva impugnata la pistola con la mano destra, con la mano sinistra tirava lentamente indietro il carrello, per poi riaccompagnarlo in avanti, in modo da inserire la cartuccia nella camera di scoppio, predisponendo l'arma a fare fuoco". La discussione tra Burgio e i Romano sarebbe andata avanti e sarebbe stata "certamente accesa" perché - e lo mostrerebbero sempre i video - "Burgio si muove in maniera agitata, tanto che uno degli amici cercava varie volte di fermarlo, mettendogli la mano sul braccio, senza successo, in quanto Burgio si divincolava dalla presa".

Il passaggio dell'arma e l'intesa tra zio e nipote

Un minuto dopo "Giovanni Battista Romano, sempre mantenendo la pistola nascosta dietro alla schiena, volgeva nuovamente lo sguardo verso lo zio Matteo" che "allungava il braccio sinistro e prendeva la pistola che teneva dietro la schiena il nipote, quest'ultimo, per nulla sorpreso ed anzi evidentemente ben consapevole delle intenzioni dello zio, mollava subito la presa e faceva un passo lateralmente, evidentemente proprio per allontanarsi dalle imminenti esplosioni; con azione estremamente rapida e senza alcuna esitazione, Matteo Romano passava la pistola dalla propria mano sinistra a quella destra, spostava con una spinta il fratello Domenico, che nel frattempo si trovava sulla linea di fuoco, ed esplodeva due colpi all'indirizzo di Burgio". Un'azione che, ad avviso dei giudici, "rende conto dell'indubbio accordo esistente tra gli imputati Matteo e Giovanni Battista Romano".

La vittima ferita inseguita dal killer

Le telecamere hanno ripreso anche la fuga: "Burgio teneva la mano al petto e con un amico scappavano lungo via dei Cassari, direzione via dei Tintori, mentre Matteo Romano li rincorreva, con il braccio teso in avanti e sempre impugnando la pistola, all'evidente fine di continuare a colpire la vittima", gli altri due Romano, prima rimasti fermi, "iniziavano poi a correre anche loro dietro a Matteo Romano". Alla fine, quest'ultimo aveva raggiunto la vittima e sparato un terzo colpo, "attingendo alla schiena Burgio, che stramazzava al suolo". La vittima era stata portata con un mezzo privato al pronto soccorso del Policlinico, dove all'1.30 era spirata. I Romano erano invece andati via con gli stessi scooter con cui erano arrivati.

La testata e la lite per lo specchietto: "Burgio era una macchina da guerra"

Proprio alla luce di questi elementi, la Corte ha accertato la responsabilità di Matteo e Giovanni Battista Romano, che non hanno mai negato i fatti "ma tentato di sminuirli con argomenti risibili", e scagionato il terzo imputato. Dalle motivazioni della sentenza emergono però anche le dichiarazioni rese dai tre. Matteo Romano ha riferito che conosceva Burgio col quale "aveva avuto in passato uno scontro fisico circa tre anni prima, dal quale era uscito perdente, stante la prestanza fisica del giovane e la sua abilità negli scontri violenti: 'Non ho avuto neanche il tempo di dire A, cioè io mi sono trovato a terra, ma mi ha investito un camion?'". Anche il nipote Giovanni Battista, a dire dello zio, si sarebbe scontrato con Burgio "appena pochi giorni prima dell'omicidio" perché "lo zio di Burgio avrebbe urtato con lo specchietto della propria macchina, alla Vucciria, il braccio di Giovanni Battista Romano, sicché tra i due era nata una discussione. Il giorno dopo Burgio si sarebbe incontrato con Romano, colpendolo con una testata al volto. Egli aveva quindi consigliato al nipote di chiudere qualsiasi discussione con Burgio, per evitare conseguenze peggiori: 'Che ci dovevo dire a mio nipote? Di evitare, di chiudere il discorso e vedere di gestirla diversamente, di stringersi la mano, ma perché io conoscevo anche il buonanima, che con le mani anche 4-5 persone andavano in difficoltà, perché non solo che era pugile, era anche Mma, palestrato, si allenava sempre, cioè era una macchina da guerra, quindi io intimavo a mio nipote, avevo paura e gli dicevo: 'Anzi, se lo vedi evitalo', perché a me neanche mi ha dato il tempo di parlare'".

"Il discorso era chiuso e non sapevo dell'arma"

Quella sera - e i giudici non gli credono - non sarebbe stato al corrente che il nipote avesse con sé l'arma, che lui stesso gli aveva dato in precedenza perché la custodisse: "Io ero disarmato - ha spiegato Matteo Romano - neanche so che mio nipote ha l'arma, perché se lo so gliela tolgo e la butto direttamente. Io gliel'ho data per detenerla, non per portarsela addosso, io immagino che lui non fa una cosa di queste...". Ha aggiunto inoltre che il fratello Domenico non avrebbe voluto andare alla Vucciria: "Mi dice: 'Evitiamo perché può essere che incocciamo pure quel ragazzo', ma siccome io so che già il discorso è chiuso, ci dissi: 'Mimmo, ma perché ti fissi? Se il discorso è chiuso, che già tuo figlio giorni prima andava alla Vucciria il venerdì e il sabato e si è visto con quel ragazzo e non è successo niente, ma perché non ci dobbiamo andare? Siamo difettati che non ci possiamo andare? Andiamoci, se lui deve venire al Borgo che fa? Ci passa il permesso a noi? Andiamoci'".

"Ci guardava come un robot e ha detto: 'Vi stacco la testa'"

Matteo Romano avrebbe visto Burgio "ci guardava, però io neanche lo guardavo per evitare, forse sarà stato questo che lui si è innervosito di più, ci ha fissato tipo robot, si toglie gli occhiali e ci intima a me, mio nipote e all'altro ragazzo: 'Uno, due, tre a solo cu mia... Puru tu, tutti tri a sulu cu mia'. Si mette gli occhiali nella giacca e mentre mi avvio con lui gli dico: 'Scusa ma perché stai facendo così? Il discorso non è già stato chiuso? Anche se non ci fu una stretta di mano, però né tu disturbi mio nipote e né mio nipote disturba te'. Dice: 'No, a me non m'interessa, io sugnu fissato ca ve staccari i tiesti'. E così fu". Matteo Romano sostiene poi di aver redarguito il nipote una volta vista l'arma: "Che stai facendo? Dammi qua, ma sei pazzo? Dammi qua che la conservo io" ma "proprio in quel frangente, mentre Giovanni Battista passava la pistola, Burgio avrebbe inveito al suo indirizzo minacciando di 'fargli fare la fine' di suo padre e di suo fratello (il primo ucciso perché accusato dalla mafia di essere un 'confidente' delle forze dell'ordine ed il secondo rivenuto incaprettato dentro il cofano di una macchina), predisponendosi anche in posizione di combattimento".

"Mi si è spento il cervello, ho sparato con gli occhi chiusi"

Burgio, secondo l'imputato, gli avrebbe detto: "U viri a tia, tannu ti rietti vastunati, ora te fari fari a fine peggio ri to patri e ri to frati" e "siccome già tante offese ci aveva fatto e io evitavo, evitavo, non c'ho visto più, mi si è spenta proprio la valvola del cervello, io non ho capito più niente... Mi si è spento il cervello e ho sparato, ho sparato due colpi a ripetizione, con gli occhi chiusi, poi apro gli occhi e vedo che lui scappa" e avrebbe inseguito la vittima "per pura paura", pensando: "Mamma mia, non l'ho preso, ora chistu sa chi si va pigghia e m'ammazza a mia, ho sparato e poi ho visto che è caduto e poi non so più niente". I giudici non hanno creduto a questa versione: lo scambio di battute col nipote non sarebbe stato un rimprovero, ma "legato al passaggio della pistola ormai 'armata' e pronta a sparare". Inoltre sarebbero "risibili le giustificazione addotte da Matteo Romano in ordine all'inseguimento della vittima. Non si vede in che modo egli non possa essersi accorto di aver colpito Burgio due volte in pieno petto, pur trovandosi a brevissima distanza da questi, ed abbia persino potuto maturare, in quelle condizioni ed in quei concitati frangenti, il timore di una sua reazione". Non ci sarebbe stato poi "l'obnubilamento momentaneo delle proprie facoltà mentali, egli, al contrario, appare ben consapevole di quanto appena fatto e, proprio per questo, decide scientemente di inseguire Burgio per portare a compimento il proprio proposito omicidiario", scrive la Corte.

"Giravo armato, volevo solo minacciarlo"

Sul conto di Giovanni Battista Romano, che si è dichiarato "non di certo innocente", si legge che "aveva ricevuto la pistola dallo zio Matteo perché questi non poteva tenerla per paura che la rinvenissero accidentalmente i bambini, pochi giorni prima dell'omicidio" e che "aveva l'abitudine di girare armato perché in generale temeva per la propria incolumità ed anche perché qualche settimana prima del fatto, il 15 o il 16 maggio 2021, aveva avuto una lite con Burgio", quella per lo specchietto. Ci sarebbe stato un incontro al Borgo Vecchio con Burgio, "dove era stato colpito con una testata, ma dopo due giorni, un amico comune di cui non ha saputo neppure riferire il nome, gli avrebbe detto di aver parlato con Burgio e che la questione era ormai appianata tanto che lui aveva ripreso a recarsi abitualmente alla Vucciria". Giovanni Battista Romano ha poi spiegato: "L'ho tenuta occultata (la pistola, ndr), quando ho visto che lui (Burgio, ndr) si era messo in posizione, perché voleva attaccare, ho pensato la esco, magari lo minaccio, invece mio zio ha allungato la mano e mi ha scippato la pistola, mi ha strappato la pistola". Per i giudici "non si è trattato di uno scippo, ma di un'azione concordata, come emerge anche dai colloqui in carcere avuti da Matteo con i propri parenti", in cui la moglie gli diceva: "Perché volevi difendere forse a tuo nipote" e lui rispondeva: "Si vede (nei video, ndr) che lui me la passa".

"Non ci fu premeditazione: non avrebbero scelto la Vucciria"

Per i giudici non ci sarebbe stata premeditazione perché gli imputati "si sono mossi quella sera non certo in maniera autonoma e riservata, cercando le condizioni migliori per la realizzazione del programma criminoso, bensì in compagnia di una serie di altri giovani estranei a tale programma". Inoltre "ancora più anomala appare la scelta del luogo di commissione del reato" che "era il meno indicato ai fini di una potenziale impunità", peraltro in pieno lockdown, con ampi spazi deserti a disposizione, i Romano avrebbero scelto proprio l'affollata Vucciria - dove non venivano rispettate le restrizioni imposte dal Covid - e una zona dove "c'è una notevole presenza di telecamere". Sono andati con i loro mezzi, a volto scoperto, senza la certezza peraltro che la vittima fosse lì. L'unico elemento per sostenere la premeditazione sarebbe il possesso dell'arma, ma tutti i dubbi sulla sua provenienza e le modalità di custodia "non appaiono sufficienti a comprovare che Giovanni Battista Romano, con i suoi parenti, la sera del delitto sia uscito di casa armato già con l'intento di uccidere Burgio".

"Nessuna prova su dissidi mafiosi o legati allo spaccio"

Per i giudici inoltre non ci sarebbe alcun riscontro sul fatto che il movente del delitto possa essere legato alla spaccio di droga e alla gestione delle "piazze", paventato dai collaboratori di giustizia Giovanni Ferrante e Alessio Puccio, per i quali, secondo la Corte, sussistono "dubbi sulla credibilità soggettiva". Nessuna prova neppure per l'aggravante mafiosa: Puccio parla di conversazioni in carcere tra Domenico Romano e altri detenuti, ma smentite dalla polizia penitenziaria e prive di altri riscontri.

"Fu Burgio a chiamarli, ma non li provocò"

Dall'altro lato, però, i giudici non hanno concesso neppure l'attenuante della provocazione agli imputati perché quella sera ci sarebbe stata "soltanto una discussione animata tra le parti alla quale i Romano non si sono in alcun modo sottratti. E' vero che era stato Burgio a 'chiamare' il gruppo dei Romano, ma è altrettanto vero che essi, peraltro in numero assolutamente preponderante ed il Giovanni Battista anche armato di pistola, lo abbiano immediatamente seguito, evidentemente accettando la discussione, tanto che assai presto, ancor prima che la discussione assumesse toni elevati, Giovanni Battista Romano aveva inserito il colpo in canna". Che poi "Burgio si sia lasciato andare a minacce nei confronti dei Romano è circostanza non debitamente provata" per i giudici.

"Nessuna attenuante: hanno agito con freddezza e precisione"

Infine, non sono state concesse neppure le attenuanti generiche visto che il delitto è un "fatto connotato da estrema ed oggettiva gravità, tanto più ove si consideri che gli odierni imputati hanno agito con estrema freddezza, lucidità, precisione e 'competenza' nei momenti immediatament propedeutici all'esplosione dei colpi" e che hanno dimostrato una "spiccata capacità criminale, nonché una assai ferma ed intensa volontà omicida, una assoluta incapacità di controllare i propri impulsi violenti a fronte di una invero banale discussione, in termini univocamente sintomatici di una assai allarmante propensione alla commissione di gravi delitti connotati da violenza alla persona". Inoltre, non hanno collaborato fattivamente perché "si sono limitati ad ammettere ciò che davvero non potevano negare".