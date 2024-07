L'omicidio di Emanuele Burgio alla Vucciria: in appello niente ergastolo per i 3 imputati

Nessun ergastolo per i tre imputati accusati di aver ucciso a colpi pistola Emanuele Burgio, il 31 maggio del 2021 alla Vucciria. La Corte d'Assise d'Appello ha infatti integralmente confermato la sentenza di primo grado con cui erano stati inflitti 18 anni di carcere ciascuno a Matteo Romano e al nipote Giovanni Battista Romano, nonché sancita l'assoluzione del padre di quest'ultimo, Domenico Romano (difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Vincenzo Giambruno).

La Corte, presieduta da Angelo Pellino (a latere Pietro Pellegrino), non ha quindi accolto la richiesta della Procura generale di condannare alla massima pena i tre e ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino) che aveva portato al primo verdetto il 9 giugno dell'anno scorso.

Emanuele Burgio, figlio di Filippo Burgio (già condannato per mafia in passato e finito nuovamente in carcere di recente) era stato assassinato al culmine di una lite in via dei Cassari. Un scontro nato da precedenti screzi, come ricostruito dagli investigatori, seppure per motivi banali. Il delitto, con tutta la fuga dei Romano, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e gli imputati avevano poi ammesso le loro responsabilità, anche se sostenendo di essere stati provocati e minacciati dalla vittima.

L'accusa contestava l'omicidio volontario aggravato sia dalla premeditazione che dal metodo mafioso, ma nessuna delle due circostanze era stata ritenuta sussistente in primo grado, tanto da consentire agli imputati (oltre che da Castronovo e Giambruno, sono difesi anche dall'avvocato Raffaele Bonsignore) di accedere al rito abbreviato ed ottenere pure lo sconto di un terzo della pena. E in appello il verdetto ha retto.

Il contesto mafioso ricostruito dalla Procura era legato al fatto che Burgio era figlio di un fiancheggiatore del boss Gianni Nicchi, ma anche alle parentele degli imputati: i Romano sono infatti legati a Davide, il boss del Borgo trovato incaprettato in una Fiat Uno il 6 aprile del 2011 nella zona di corso Calatafimi.

Secondo la Procura, lo scontro fatale sarebbe nato da un alterco tra Giovanni Battista Romano e un parente di Burgio in seguito ad un banale incidente stradale. La vittima sarebbe andata addirittura a cercare i Romano per chiedere loro conto e ragione e la situazione in quella circostanza non sarebbe degenerata soltanto grazie all'intervento di una terza persona. La sera del 31 maggio del 2021 furono invece i Romano ad andare a cercare Burgio alla Vucciria e uno di loro - Giovanni Battista - aveva con sé una pistola. Dopo un diverbio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, l'imputato avrebbe passato l'arma allo zio Matteo che materialmente avrebbe aperto il fuoco, ammazzando il giovane che aveva tentato inutilmente di fuggire.

Gli imputati furono fermati poco dopo il delitto e Domenico Romano decise di ammettere subito le sue responsabilità, dando una sua versione dei fatti: "Non dormo da tre notti, questo ragazzo mi poteva venire figlio", disse, aggiungendo che sarebbe stato Burgio ed essere un violento e che quella sera li avrebbe minacciati per primo: "Vi devo scippare la testa e poi ci devo giocare a pallone", questo avrebbe detto la vittima, scatenando la reazione dei Romano.