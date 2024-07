"E' incapace di intendere e volere", prosciolto il carabiniere che uccise il suo comandante palermitano

Il tribunale militare di Verona ha prosciolto Antonio Milia, il brigadiere dei carabinieri che nell’ottobre del 2022 uccise a colpi di pistola il suo comandante, il maresciallo palermitano Doriano Furceri, nella caserma di Asso, in provincia di Como. I giudici lo hanno ritenuto, a causa delle patologie di cui soffriva, incapace di intendere e di volere. Nello stesso tempo hanno però chiesto che si indaghi sulla commissione medica che aveva deciso il suo reintegro in servizio: l'imputato infatti in passato era stato ricoverato in ospedale e poi posto in convalescenza per diversi mesi, per problemi di disagio psichico, ma era stato riammesso in servizio perché ritenuto idoneo pochi giorni prima del delitto.

L'omicidio avvenne nel tardo pomeriggio del 27 ottobre di due anni fa. Secondo alcuni testimoni il brigadiere dopo aver sparato avrebbe gridato "l'ho ammazzato" e poi si era barricato nella caserma, restando dietro una porta blindata a lungo mentre un carabiniere esperto in trattative aveva cercato di convincerlo ad arrendersi e l'are aera stata circondata dalle forze dell'ordine.

Durante le trattative il corpo di Furceri si intravedeva immobile dietro il brigadiere, ma per lunghe ore non si era avuta la certezza delle condizioni del comandante poiché nessun operatore del 118 era riuscito ad avvicinarsi a lui.

Furceri aveva 57 anni e da 35 era in servizio nell'Arma per la quale ha ricoperto il ruolo di comandante di Stazione in diversi comuni della Lombardia, come Seregno e Merate. Era originario di Palermo e aveva trascorso gli ultimi 17 anni, prima del trasferimento ad Asso avvenuto nel 2021, al comando della Stazione di Bellano. Tra 2008 e 2009 era stato anche in missione in Kosovo.

Fonte: QuiComo