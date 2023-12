VIDEO | Giovane ucciso a colpi di pistola, indaga la Scientifica: le immagini dal luogo dell'omicidio

Gli agenti del nucleo squadra sopralluoghi sono all'interno della discoteca Notr3, in via Pasquale Calvi, per i rilievi. Sequestrati una cazzottiera e una rastrelliera. La vittima, Rosolino Celesia, 22 anni, è morta durante la disperata corsa in ospedale dopo essere stata raggiunta da due colpi di pistola