Omicidio Lino Celesia, convalidato l'arresto del più grande dei due fratelli fermati

Sarà interrogato domani mattina - nel giorno di Natale - davanti al gip del Tribunale dei Minorenni, il 17enne arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio nei confronti di Lino Celesia, l'ex giocatore di calcio 22enne ucciso nella discoteca di via Calvi nella notte tra mercoledì e giovedì.

Ieri il gip di Palermo ha emesso la custodia cautelare in carcere per il fratello 22enne (G.O.) del minore accusato di detenzione illegale di arma da fuoco. Al momento si trova il Pagliarelli. Il ragazzo ancora minorenne (M.O.) si è autoaccusato di avere sparato alla vittima. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Palermo e dalla Procura dei Minori.

Secondo una prima ricostruzione l’omicidio sarebbe maturato al termine di una rissa scoppiata all’interno della discoteca in cui sarebbero stati coinvolti diversi giovani. I contendenti si sarebbero diretti verso l’uscita secondaria, in via Giovanni Raffaele, dove sono stati esplosi i colpi di pistola risultati fatali per Celesia: uno al torace, con foro d’uscita nella schiena, e uno al collo.

Dopo il fuggi fuggi generale Celesia è stato portato all'ospedale Civico, dove poi è deceduto. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile che hanno eseguito i rilievi, anche quelli balistici con il supporto della Scientifica, per ricostruire la dinamica dell’uccisione e individuare le persone coinvolte. Numerose anche le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza ora al vaglio di polizia e Procura.