Otto anni fa l'omicidio di Daniele Discrede e nessun colpevole, le iniziative per ricordarlo

Il caso è stato archiviato da tempo, senza che venissero identificati i colpevoli, ma in tanti non dimenticano Daniele Discrede, il commerciante di 42 anni, ucciso dopo una rapina la sera del 24 maggio del 2014 in via Roccazzo, sotto gli occhi della figlia che allora aveva appena 8 anni. Domani (martedì) in occasione dell'ottavo anniversario dell'omicidio rimasto impunito il comitato spontaneo "Verità e giustizia per Daniele Discrede" lo ricorderà piantando anche una pomelia in un'aiuola che è stata intitolata alla vittima, proprio tra via Roccazzo e via Cartagine.

L'iniziativa si chiama (non a caso) "Piantiamo speranza" e si svolgerà a partire dalle 18.30 nell'area in cui si trova anche una lapide commemorativa, che recita: "In memoria di Daniele Discrede commerciante caduto al lavoro per mano vile, uomo libero, generoso e coraggioso". Oltre alla piantina di pomelia, saranno sistemati anche altri alberi "affinché cresca un futuro migliore su terreno fertile, con alberi forti e rigogliosi, a ricordo dell'efferato delitto" spiegano dal Comitato. Alla cerimonia parteciperanno bambini, giovani e famiglie. Poi, chi lo vorrà potrà deporre un fiore sul luogo dell'omicidio, in via Roccazzo, 92.

"L'iniziativa vuole essere un'ulteriore testimonianza di impegno da parte della famiglia e della comunità affettiva che ha circondato d'affetto Daniele Discrede, specialmente dopo l'archiviazione con la quale la Procura della Repubblica ha messo, almeno per ora, la parola fine a questo caso rimasto irrisolto", si legge in una nota del Comitato.

In programma ci sono anche altre eventi: il 24 e il 25 maggio alle 21 al Teatro Savio andrà in scena "Totò Termini" di Sergio Gargano, interpretata dalla compagnia "Ssa Benerica", una commedia che in modo irriverente metterà alla berlina gli atteggiamenti e la mentalità mafiosi. Durante la rappresentazione ci sarà un ricordo di Discrede. L'incasso sarà devoluto in beneficenza.

Nei giorni scorsi, alla media "Giuliana Saladino" del Cep si è tenuto il consueto incontro annuale tra il comitato isituito in memoria di Discrede e gli studenti per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della violenza mafiosa e criminale che ancora affliggono la nostra città. I ragazzi hanno scritto dei sui temi sull'incontro e oggi (lunedì 23), ai più meritevoli saranno regalati dei libri da parte del Comitato.

L'agguato in cui perse la vita Discrede venne ripreso da una telecamera, ma le immagini non erano nitide, così - nonostante complesse indagini - non è stato possibile individuare i due killer che, col volto coperto, spararono i quattro colpi fatali per il commerciante. La vittima aveva appena chiuso il negozio "New cash&carry", un ingrosso di alimentari da poco rinominato "L'isola del risparmio" e stava per allontanarsi con la figlioletta in moto: addosso aveva l'incasso degli ultimi quattro giorni (oltre 4 mila euro), quando i banditi gli avevano strappato dalle braccia la bambina e gli avevano sparato al petto. I killer fuggirono coi soldi su un'auto rubara, poi ritrovata bruciata.