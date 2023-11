Gli sfottò, la colluttazione e l'accoltellamento: finisce a processo per aver ucciso il vicino di casa

I rapporti non sarebbero stati buoni e sarebbero stati i presunti sfottò a sua figlia ad armare la mano di Salvatore De Santis, 52 anni, contro uno dei suoi vicini, Francesco Sabella, 49 anni, il 23 maggio scorso, al quale aveva sferrato una serie di coltellate proprio nel condominio di via Ruggero Loria, nella zona di via dei Cantieri, dove vivevano entrambi. Ferite che, a due settimane dall'aggressione, si erano rivelate fatali per la vittima, che era spirata in ospedale. Adesso De Santis dovrà rispondere di omicidio aggravato davanti al gup Claudio Emanuele Bencivinni.

L'imputato ha scelto l'abbreviato e il processo inizierà a dicembre, ma difficilmente - viste le aggravanti gli vengono contestate dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Luisa Bettiol, che hanno coordinato l'indagine - la sua richiesta di rito alternativo potrà essere accolta dal giudice.

Secondo la ricostruzione della polizia, quel giorno ci sarebbe stata una discussione molto animata tra De Santis e Sabella, tra i quali già non correva buon sangue, legata al fatto che sia la moglie che la figlia della vittima avrebbero preso in giro la figlia dell'imputato. Quel giorno la ragazza sarebbe tornata in lacrime dal padre e questo lo avrebbe spinto ad aggredire Sabella con un coltello da cucina, mentre i due erano nelle scale.

La vittima era stata accompagnata dalla sua famiglia a Villa Sofia, mentre l'imputato aveva preso moglie e figlia e le aveva portate in un luogo ritenuto sicuro, ma era stato bloccato dalla polizia e per lui era scattato il fermo per tentato omicidio. Nel frattempo Sabella era stato operato d'urgenza, ma non era sopravvissuto alle ferite: era morto il 5 giugno in ospedale. Per il suo vicino era così scattata l'accusa di omicidio aggravato per la quale ora è a giudizio. De Santis, durante l'interrogatorio di garanzia, aveva risposto alle domande del gip e spiegato di essersi in realtà difeso dopo essere stato aggredito dalla vittima.